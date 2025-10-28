Cristian Castro rompe el silencio y aclara los supuestos golpes a su madre

“Vamos a quedarnos todo el mes en Córdoba, quiero preparar bien el show. Estuve con mi vieja, gracias a Dios”, contó el artista, sorprendido por la reaparición del tema. Explicó que mantiene contacto con su madre y que su relación atraviesa un buen momento, a pesar de las diferencias del pasado.

“Fue una discusión, no golpes”

Con tono sereno, Castro reconoció que años atrás existieron momentos tensos dentro de la familia, pero negó cualquier tipo de agresión física. “No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo. Ella no estaba de acuerdo con mi matrimonio y discutimos. La situación que vivimos juntos fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes y hubo malas palabras, pero para nada golpes. Nunca golpearía a mi madre”, aseguró.

El cantante aprovechó la ocasión para destacar el lugar que su madre ocupa en su vida. “Tuve varias fricciones con mi vieja, pero mi mamá representa algo muy grande para mí, y yo para ella”, dijo, intentando cerrar las especulaciones que circularon tanto en medios argentinos como mexicanos.

Instalado en Córdoba, Castro atraviesa un momento de introspección y trabajo. Se encuentra enfocado en los ensayos de su nueva gira y busca dejar atrás las polémicas. “Quiero preparar bien el show, disfrutar este momento y seguir haciendo lo que más amo”, expresó.

Con estas declaraciones, Cristian Castro buscó poner punto final a un tema que lo persigue desde hace años y reafirmar su respeto por Verónica Castro, una de las figuras más queridas del espectáculo latinoamericano.