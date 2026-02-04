Redes sociales: Spreen paseó por Puerto Madero con un perro robot y se volvió viral

Spreen

Se trata del modelo Unitree Go2, un robot cuadrúpedo de última generación que acompaña a Spreen en sus transmisiones en vivo desde 2024. Durante el paseo, el streamer incluso se detuvo para interactuar con algunas personas y mostrarle a un vecino los distintos “trucos” y movimientos que el animal electrónico puede realizar a través de comandos.

En los videos que circularon en redes sociales se lo ve desplazándose con total naturalidad junto al dispositivo, mientras peatones se frenaban para observar la escena. Varios usuarios comentaron en tono humorístico que los perros del lugar quedaron desconcertados, sin saber cómo reaccionar ante la presencia del particular “compañero” mecánico.

Bub es un modelo diseñado para la interacción y el acompañamiento tecnológico, capaz de ejecutar movimientos fluidos y responder a órdenes programadas. Como ya es habitual, Spreen volvió a combinar tecnología, humor y provocación, una fórmula que lo mantiene constantemente en el centro de la escena digital.