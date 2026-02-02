Política |

Jorge Macri acusa a Grabois de ser el responsable del "negocio de la pobreza" en la Ciudad

Jorge Macri aseguró que hay comedores fantasma y beneficiarios fallecidos en registros de asistencia social, y adelantó que la denuncia ya está en curso.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, denunció este lunes que ciertos comedores y programas sociales de la Ciudad de Buenos Aires presentan irregularidades. En su mensaje, señaló que existen "comedores fantasma" y beneficiarios anotados que ya fallecieron, responsabilizando a Juan Grabois por esta situación.

El "negocio de la pobreza"

Macri calificó estas prácticas como un “negocio de la pobreza” y aseguró que la Ciudad tomará medidas para investigar y sancionar a quienes correspondan. La denuncia fue presentada ante la Justicia, aunque todavía no se conocen los detalles de la investigación.

El jefe de Gobierno explicó que los problemas identificados incluyen establecimientos que no funcionan realmente y registros de personas que no deberían aparecer como beneficiarias. La iniciativa apunta a mejorar el control de los recursos públicos destinados a asistencia social y garantizar que lleguen a quienes los necesitan.

Por su parte, Grabois no se manifestó oficialmente sobre la denuncia hasta el momento, mientras que legisladores y organismos de control siguen de cerca el caso. La denuncia se enmarca en un contexto de debate sobre transparencia y fiscalización de los programas sociales en la Ciudad.

Se espera que la Justicia realice inspecciones y determine si hubo irregularidades en el manejo de fondos públicos. La Ciudad afirma que reforzará los controles para evitar que se repitan situaciones similares y asegurar que los subsidios lleguen a personas realmente necesitadas.

