Jorge Macri acusa a Grabois de ser el responsable del "negocio de la pobreza" en la Ciudad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2018376193188225159&partner=&hide_thread=false Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois.



Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso. — Jorge Macri (@jorgemacri) February 2, 2026

El "negocio de la pobreza"

Macri calificó estas prácticas como un “negocio de la pobreza” y aseguró que la Ciudad tomará medidas para investigar y sancionar a quienes correspondan. La denuncia fue presentada ante la Justicia, aunque todavía no se conocen los detalles de la investigación.

El jefe de Gobierno explicó que los problemas identificados incluyen establecimientos que no funcionan realmente y registros de personas que no deberían aparecer como beneficiarias. La iniciativa apunta a mejorar el control de los recursos públicos destinados a asistencia social y garantizar que lleguen a quienes los necesitan.

Por su parte, Grabois no se manifestó oficialmente sobre la denuncia hasta el momento, mientras que legisladores y organismos de control siguen de cerca el caso. La denuncia se enmarca en un contexto de debate sobre transparencia y fiscalización de los programas sociales en la Ciudad.

Se espera que la Justicia realice inspecciones y determine si hubo irregularidades en el manejo de fondos públicos. La Ciudad afirma que reforzará los controles para evitar que se repitan situaciones similares y asegurar que los subsidios lleguen a personas realmente necesitadas.