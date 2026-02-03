Pedro Sánchez busca limitar las redes sociales en España y prohibir su uso a menores de 16

España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años y avanzará con una regulación más estricta sobre plataformas digitales y sus algoritmos.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que el país prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y avanzará con una serie de medidas para reforzar el control sobre las plataformas digitales. El anuncio fue realizado durante su intervención en el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái.
Según indicó el mandatario, la iniciativa apunta a establecer mayores responsabilidades para las empresas tecnológicas y también para los directivos de las plataformas, en el marco de una regulación más estricta del entorno digital. En ese sentido, adelantó que se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales.
Sánchez señaló además que el Gobierno español estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar posibles infracciones legales vinculadas al funcionamiento de plataformas como Grok, TikTok e Instagram. A esto se sumará la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita identificar lo que definió como una “huella de odio y polarización” en el ámbito digital.
En su exposición, el jefe del Ejecutivo español explicó que España se incorporó a la llamada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, integrada por cinco países europeos, con el objetivo de avanzar de manera coordinada en la aplicación de una regulación más rápida, estricta y eficaz sobre las redes sociales.
Durante su discurso, Sánchez fue crítico del rol actual de las plataformas y afirmó que “las redes sociales se han convertido en un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad”. Además, sostuvo que una parte significativa de los usuarios sufre ataques de odio en estos espacios digitales.
