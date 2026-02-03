Pedro Sánchez busca limitar las redes sociales en España y prohibir su uso a menores de 16

Según indicó el mandatario, la iniciativa apunta a establecer mayores responsabilidades para las empresas tecnológicas y también para los directivos de las plataformas, en el marco de una regulación más estricta del entorno digital. En ese sentido, adelantó que se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales.

Pedro sanchez

Sánchez señaló además que el Gobierno español estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar posibles infracciones legales vinculadas al funcionamiento de plataformas como Grok, TikTok e Instagram. A esto se sumará la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita identificar lo que definió como una “huella de odio y polarización” en el ámbito digital.

En su exposición, el jefe del Ejecutivo español explicó que España se incorporó a la llamada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, integrada por cinco países europeos, con el objetivo de avanzar de manera coordinada en la aplicación de una regulación más rápida, estricta y eficaz sobre las redes sociales.

Durante su discurso, Sánchez fue crítico del rol actual de las plataformas y afirmó que “las redes sociales se han convertido en un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad”. Además, sostuvo que una parte significativa de los usuarios sufre ataques de odio en estos espacios digitales.