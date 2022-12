Crimen de Lautaro y desaparición de Lucas: uno de los dos detenidos pidió declarar

Se trata de Maximiliano Centurión, quien está detenido desde hace más de 10 días, acusado de haber participado en la desaparición de Escalante y crimen de Morello.

Centurión, quien fue detenido junto a su primo, Maximiliano Centurión, se había negado a declarar ante la fiscal de Florencio Varela, Mariana Dongiovanni y ahora su abogado pidió que se le tome indagatoria.

Trascendió que el detenido intentará desvincularse de la imputación en su contra, ya que por el momento está imputado por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento" en perjuicio de Morello.

Tanto él como su primo quedaron detenidos tras el análisis de varias cámaras de seguridad, en una de las cuales quedó registrado el momento en el que Cristian Centurión concurre a una estación de servicio de Florencio Varela, alrededor de las 0.30 del pasado 10 de diciembre y carga nafta en un bidón blanco y del que se sospecha pudo haber sido el utilizado para incinerar el auto de Escalante y el cuerpo de Morello.

Otra de las pruebas que la fiscal del caso utilizó para pedir las detenciones fue el análisis de las antenas de telefonía celular. En las última horas, la fiscal Dongiovanni rechazó el pedido realizado por las familias de los dos jóvenes para que la Policía Federal colabore con la investigación.

"Yo no quiero hablar más. Si fuera por mí, me mataría ahora. No puedo seguir viviendo con tanto dolor, a mí me sacaron a mi bebé. Y tengo que estar dependiendo de una fiscal que está encaprichada con que la causa la siga la Policía de la Provincia de Buenos Aires", dijo en declaraciones al canal de noticias C5N, Estefanía Morello, madre de Lautaro.

Y agregó: "Aparten a la policía bonaerense porque están implicados. Yo quiero que otra fuerza se haga cargo de la causa. Yo quiero que Policía Federal, Gendarmería u otra fuerza investigue la muerte de mi hijo".

Además, la madre del joven asesinado, reclamó Justicia y volvió a criticar a la fiscal: "Lo quemaron como si fuera una basura. ¿No tengo demasiado sufrimiento para que esta maldita fiscal todavía siga empecinada en que la Policía bonaerense continúe con la investigación? Yo quiero justicia. Mi hijo no se merecía morir de la forma en que se murió".