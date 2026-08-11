Crimen de "Lechuga" Pérez Algaba: condenaron a prisión perpetua a los tres acusados

Se trata de Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil. La sentencia fue dada a conocer en una audiencia virtual, con la participación de los culpables de sus celdas.
Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil fueron condenados este martes a la pena de prisión perpetua por el crimen del empresario Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, cuyo cuerpo apareció descuartizado en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. La sentencia se dio a conocer en una audiencia virtual, con la participación de los culpables desde sus celdas.
El 6 de julio pasado, un jurado popular había declarado por unanimidad culpables a los tres acusados por los delitos de homicidio agravado por alevosía, codicia, premeditación y el uso de arma de fuego.
Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, dialogó con la agencia Noticias Argentinas y se mostró conforme con la decisión de la Justicia, pero recriminó que el acusado de diseccionar el cuerpo “siga en libertad”. “Es algo que no entiendo como la persona que descuartizó a Fernando esté libre hasta el comienzo del juicio. Estamos en Argentina”, expresó.
En la causa hay otros imputados. Se trata de la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, que irán a un juicio ordinario, el cual se desarrollará en el mismo Tribunal, pero aún no tiene fecha establecida.
El empresario fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, donde había ido para cobrar una deuda que tenía con Pilepich, según la acusación.
El financista recibió dos balazos y su cuerpo fue descuartizado y esparcido en un arroyo en el sur del Conurbano. Parte del cadáver fue encontrado dentro de una valija y una joven trans, que en principio había sido imputada porque la maleta era de su propiedad, fue sobreseída y, finalmente, no irá a juicio.
La principal hipótesis es que Pérez Algaba fue asesinado para dejar sin efecto una deuda de 200.000 dólares por cuatro departamentos que reclamaba.
Para la querella, el móvil del homicidio fue el dinero. Además, considera que tanto Pilepich como Vargas planearon el ataque; la gestora le tendió una trampa a Pérez Algaba al trasladarlo hasta un campo de General Rodríguez; Gil y Carrizo ayudaron a trasladar el cadáver; mientras que el comisario se encargó de desmembrarlo y ocultarlo en las valijas para luego esparcirlo en un arroyo de Ingeniero Budge.