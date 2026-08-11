Crimen de "Lechuga" Pérez Algaba: condenaron a prisión perpetua a los tres acusados

Fernando “Lechuga” Pérez Algaba fue asesinado el 18 de junio de 2023.

El crimen de "Lechuga" Pérez Algaba

El empresario fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, donde había ido para cobrar una deuda que tenía con Pilepich, según la acusación.

El financista recibió dos balazos y su cuerpo fue descuartizado y esparcido en un arroyo en el sur del Conurbano. Parte del cadáver fue encontrado dentro de una valija y una joven trans, que en principio había sido imputada porque la maleta era de su propiedad, fue sobreseída y, finalmente, no irá a juicio.

La principal hipótesis es que Pérez Algaba fue asesinado para dejar sin efecto una deuda de 200.000 dólares por cuatro departamentos que reclamaba.

Para la querella, el móvil del homicidio fue el dinero. Además, considera que tanto Pilepich como Vargas planearon el ataque; la gestora le tendió una trampa a Pérez Algaba al trasladarlo hasta un campo de General Rodríguez; Gil y Carrizo ayudaron a trasladar el cadáver; mientras que el comisario se encargó de desmembrarlo y ocultarlo en las valijas para luego esparcirlo en un arroyo de Ingeniero Budge.