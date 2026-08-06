Crimen en Chaco: revelan los audios del joven asesinado por su novia

Su hermana. Leticia también afirmó que la familia intentó convencerlo de alejarse de la relación y sostuvo que el joven les confesó en varias oportunidades que había sido golpeado.

Qué ocurrió la noche del crimen

Según la investigación, la pareja regresó de un boliche durante la madrugada del domingo y, tras una fuerte discusión escuchada por vecinos, Julián recibió varias heridas con un arma blanca. Alcanzó a llamar al hermano de Victoria Luz Cantero, quien lo trasladó a un hospital, donde murió antes de ingresar al quirófano a causa de un shock hipovolémico.

La autopsia definitiva todavía es esperada por los investigadores.

La postura de la defensa

Mientras la fiscalía reúne nuevas pruebas y testimonios, la defensa de Victoria Luz Cantero sostiene que la joven también presentaba lesiones compatibles con una pelea y cuestiona algunas de las hipótesis difundidas sobre cómo ocurrió el ataque.