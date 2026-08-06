Crimen en Chaco: revelan los audios del joven asesinado por su novia

Audios, chats y testimonios difundidos tras el crimen muestran que la víctima había contado a familiares y amigos episodios de violencia. La defensa de la acusada asegura que ella también presentaba lesiones.
A pocos días del crimen de Julián Álvarez Guardia, de 29 años, ocurrido en Resistencia, comenzaron a difundirse audios, conversaciones de WhatsApp e imágenes que, según familiares y amigos, reflejan situaciones de violencia previas dentro de la relación con Victoria Luz Cantero, de 25 años, quien permanece detenida e imputada por el homicidio.
Entre el material difundido en los medios provinciales, aparece un audio enviado por la propia víctima a un amigo en el que expresa: "La camioneta es lo de menos, el tema es todo lo que me pegó", en referencia a una discusión en la que JUlián Álvarez Guardi, además de daños materiales, denunció haber recibido golpes de Victoria Luz Cantero.
De acuerdo con testimonios de allegados, las discusiones eran frecuentes y varios integrantes de su círculo íntimo le insistían para que terminara la relación.
En distintos mensajes, Julián describía situaciones de control y agresiones. "Me pega seguido", "me maltrata", "me revisa el teléfono" y "estoy cansado, pero ya lo normalicé" son algunas de las frases que, según sus amigos, les repetía durante los últimos meses.
Su hermana. Leticia también afirmó que la familia intentó convencerlo de alejarse de la relación y sostuvo que el joven les confesó en varias oportunidades que había sido golpeado.
Según la investigación, la pareja regresó de un boliche durante la madrugada del domingo y, tras una fuerte discusión escuchada por vecinos, Julián recibió varias heridas con un arma blanca. Alcanzó a llamar al hermano de Victoria Luz Cantero, quien lo trasladó a un hospital, donde murió antes de ingresar al quirófano a causa de un shock hipovolémico.
La autopsia definitiva todavía es esperada por los investigadores.
Mientras la fiscalía reúne nuevas pruebas y testimonios, la defensa de Victoria Luz Cantero sostiene que la joven también presentaba lesiones compatibles con una pelea y cuestiona algunas de las hipótesis difundidas sobre cómo ocurrió el ataque.