Crimen en Chaco: la acusada por el asesinato de Matías Álvarez fue imputada por homicidio agravado

Victoria Cantero fue imputada por el asesinato de su novio y decidió no responder preguntas ante la Fiscalía. La familia de la víctima volvió a reclamar justicia.
La investigación por el crimen de Matías Álvarez Guardia sumó este martes un nuevo capítulo en Chaco. Victoria Cantero, la joven de 25 años acusada de haber asesinado a su novio, se negó a declarar durante la audiencia de imputación y quedó formalmente acusada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, cuya única pena prevista es la prisión perpetua.
La decisión de la acusada fue confirmada por su abogado defensor, Marco Molero, quien explicó que "se abstuvo, no dijo absolutamente nada" durante la indagatoria. Tras la audiencia, Cantero fue trasladada a la comisaría 11 de Resistencia, donde permanecerá detenida mientras continúa la investigación judicial.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, Matías Álvarez Guardia mantuvo una discusión con Cantero en una vivienda de Resistencia. En ese contexto, la mujer habría tomado un arma blanca y le habría provocado una puñalada en el tórax, una lesión que resultó fatal.
El joven fue trasladado de urgencia por un cuñado al Hospital Perrando, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, los médicos confirmaron su muerte a causa de un shock hipovolémico provocado por la grave herida.
Mientras la causa avanza, la familia de la víctima insiste en que se haga justicia y sostiene que el ataque fue intencional. La hermana de Matías publicó un duro mensaje en redes sociales en el que afirmó que Cantero "lo mató sin compasión" y pidió que el caso tenga mayor difusión.
"Que se haga viral y pido justicia por mi hermano. Lo mató sin compasión. No se pudo defender", escribió Ana Noel Guardia. En la misma publicación aseguró que la acusada "destruyó una familia" y expresó su deseo de que permanezca en prisión. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar todos los detalles del hecho.
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