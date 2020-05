Daniela Cortés: "Perdí un embarazo por los golpes de Villa"

"Tuvimos una discusión, comenzó a golpearme y me maltrató. Unos días antes me había hecho unos análisis de orina caseros (Evatest) y me habían dado positivos. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso y no quise ir al hospital por miedo a la noticia", le dijo a Crónica TV la joven de 25 años.

"Al otro día no aguantaba más y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente y me hicieron una ecografía y me dijeron que ya no había feto, que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado", destacó.

Luego habló del carácter ambiguo del jugador. "Villa es una persona bipolar, que por momentos está bien feliz, alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero e insulta. Es una cajita de sorpresas, un día una cosa y otro día otra", describió.

Y después brindó detalles del último conflicto que derivó en la denuncia perimentral en las redes y luego ante la justicia a través de la fiscalía 2 de Esteban Echeverría: "Cuando corté la llamada a mi mamá, que está en Colombia, me agarró del pelo y me pegaba puñetazos y patadas. Entonces salí para la cocina. Fue algo horrible", destacó.

ADEMÁS:

Sebastián Villa volvió a negar todo en Instagram y varios jugadores de Boca lo dejaron de seguir

Esta es la primera vez que Daniela Cortés habla con un medio después de la denuncia realizada el martes pasado y luego de que Villa a través de las redes sociales se declaró inocente de esta situación y declaró que nunca le había "levantado la mano a ninguna mujer" en su vida.

Sebastián Villa, de 23 años, llegó a Boca en junio de 2018, fue en el último semestre una de las figuras del campeón de la Superliga, tiene un contrato por dos años más y una cláusula de salida de 30 millones de dólares.

Esta semana Boca dio un comunicado oficial donde se puso a disposición de la justicia, pero más allá de eso ningún dirigente se expresó en los medios sobre este tema.

Finalmente Cortés mencionó el episodio en el cual recibió un llamado del volante riverplatense, también colombiano, Juan Fernando Quintero, que por entonces alojaba a Villa en su casa del country Saint Thomas, de Canning, en el que eran vecinos, y dejó en el aire una llamativa frase del futbolista del "millonario": "Quedate tranquila, que él no te va a volver a tocar".

"Sebastián se fue de la casa y me quedé muy mal, asustada, sobre todo por mi familia. y como a la hora y media, no sé cuánto tiempo pasó, recibí una llamada de Juan Fernando Quintero diciéndome que Sebastián iba a venir por su pasaporte, ya que no lo encontraba entre las cosas que se había llevado", contó.

"Pero 'cómo le voy a abrir, si me va a volver a pegar', le respondí, y entonces 'Juanfer' me dijo: 'quedate tranquila, que él no te va a volver a tocar. Irá con mi primo, para que no te vuelva a hacer daño. Abrile que busca el pasaporte y se va. Lo hice con mucho miedo, pero efectivamente estaba acompañado, entonces entró, tiró todo al piso, encontró el pasaporte y se fue insultando", refirió. Cortés indicó la semana anterior que en su entorno había gente que sabía sobre los maltratos de Villa.