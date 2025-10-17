Declaró Cristian Graf, dueño de la casa donde aparecieron los restos de Diego Fernández Lima

La indagatoria fue ordenada por el juez Alberto Litvack, a pedido del fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61. Tras tres horas de declaración, la abogada de Graf, Érica Niczypor, sostuvo que su cliente “fue preciso y respondió todo lo que le preguntó la fiscalía”.

Según la defensa, “ni él ni su familia sabían que había restos óseos en ese lugar”.

Un pedido de Justicia que no se apaga

Del otro lado, Irma Lima, madre de la víctima, afirmó en una entrevista radial: “Yo sé que lo mató, pero quiero saber por qué. Pido Justicia y que lo detengan ya”. La mujer lleva más de tres décadas pidiendo respuestas.

Previo a la audiencia, los abogados de Graf presentaron un escrito para rechazar la medida cautelar que impide modificar la vivienda, ubicada en avenida Congreso al 3700, por considerarla “innecesaria y con fines económicos”. Sin embargo, el fiscal sostuvo que “la presencia del cuerpo en una casa habitada durante años justifica indagar a sus ocupantes”.

Hallazgo clave

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984, a los 16 años. Había salido de su casa en Villa Urquiza y nunca regresó. El caso fue archivado como una “fuga de hogar”.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizó los restos encontrados y confirmó la identidad del joven. Determinó que fue asesinado de una puñalada en el pecho y enterrado a unos 60 centímetros de profundidad.

El hallazgo reabrió una investigación que permaneció dormida durante décadas y puso nuevamente en el centro a Cristian Graf, señalado por la familia Fernández Lima como parte del encubrimiento de un crimen que la Justicia todavía intenta reconstruir.