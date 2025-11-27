Ciudadela: Acordó vender oro por redes, fue asaltado y todo quedó grabado

El robo ocurrió por la noche, entre las 21 y las 22, sobre la avenida Gaona, entre Pellegrini y Comesaña. Lo ocurrido quedó registrado por qué la víctima del robo llevaba anteojos con una cámara oculta, con los que grabó lo ocurrido.

Según reconstruyó la propia víctima en su denuncia, la transacción había sido acordada a través de Internet y el punto de encuentro fijado en la entrada de una sucursal de Coto, ubicado sobre la avenida Gaona.

Al arribar al lugar en una Volkswagen Amarok, el muchacho y su novia fueron recibidos por otra pareja de jóvenes que simulaba ser compradora pero que, de acuerdo con el testimonio de la víctima, era cómplice de los ladrones.

El video muestra cómo, pocos segundos después, tres jóvenes aparecen corriendo desde la zona parquizada del Acceso Oeste.

Los malhechores estaban armados, llevan gorras, guantes y el rostro cubierto, salvo uno y la pareja que los citó. En cuestión de segundos rodearon a las víctimas y las obligaron a entregar todo, llevándose como botín la cadena de oro, billeteras, teléfonos celulares y la camioneta.

El joven, dedicado a la compra y venta de oro, había decidido usar lentes con cámara por seguridad, ante la sospecha de que la transacción podía de riesgo.

El dispositivo registró el acercamiento de los supuestos compradores, la irrupción del resto de la banda y el momento en que los asaltantes se suben a la Amarok y escapan del lugar.

La camioneta apareció poco después del hecho, abandonada y cerrada, a unas cinco cuadras del lugar del asalto, dentro del barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache.

Luego, uniformados de la Policía realizaron el hallazgo y luego el vehículo fue retirado por el propietario. El joven hizo la denuncia en la comisaría de Ciudadela y el caso quedó en manos de una fiscalía de San Martín.