Lanús: un joven de 20 años fue asesinado a puñaladas y buscan a su novia de 16

La joven estaba junto al cuerpo al momento en que llegó la Policía y luego huyó. Por el momento, sigue prófuga de la Justicia y está siendo buscada.

Fuentes judiciales señalaron que el violento episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania. En el llamado al 911, la menor le indicó a la Policía que su novio se había lastimado con una reja y que estaba sin signos vitales.

Pocos minutos después, personal de la Comisaría 4ta de Lanús y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al lugar, donde la médica constató el fallecimiento del joven.

Embed

La profesional señaló que el joven fallecido presentaba dos heridas en el costado izquierdo del torso, una debajo de la tetilla y otra más abajo. Estas lesiones no eran compatibles con heridas producidas por una reja.

Al momento de la llegada de los servicios de Emergencia, la adolescente que se encontraba junto al fallecido, identificada como M. N. N. y pareja de la víctima, le dijo a los médicos que Santiago “estaba vivo”.

“Decime a qué hospital lo llevas”, le preguntó la joven a los médicos y luego se retiró del lugar y se desconoce su paradero.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso que el lugar fuera preservado para las tareas de campo y la intervención de agentes de la Policía Científica.

De acuerdo con lo que trascendió, la familia de la víctima denunció que ya en varias ocasiones la adolescente fue violenta con él y que ya lo había atacado en otras oportunidades. Incluso acusaron a la familia de la joven de dedicarse a la venta de drogas.