Brutal ataque en un gimnasio en Carmen de Areco: un boxeador terminó con fracturas

Las autoridades identificaron al agresor como P.P., un vecino de la zona, aunque todavía no fue detenido. Los investigadores buscan determinar qué motivó el ataque, ya que la víctima aseguró que desconoce las razones y no había tenido discusiones previas con el acusado.

En las imágenes se observa la secuencia completa: Acuña cae sobre las máquinas tras los primeros golpes, luego es empujado al suelo y vuelve a recibir impactos cuando ya no podía defenderse. Mientras el boxeador se recupera de las lesiones, su familia solicita colaboración para cubrir los gastos de traslado y las cirugías que debe realizarse en San Nicolás. Acuña ya radicó la denuncia y espera avances en la causa.

El video de la brutal agresión al boxeador

Embed

Video: Agencia Noticias Argentinas.