Brutal ataque en un gimnasio en Carmen de Areco: un boxeador terminó con fracturas

Un profesor de boxeo resultó gravemente herido después de ser atacado por un vecino dentro del gimnasio donde trabajaba, el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad y generó una fuerte conmoción en la comunidad.
El hecho ocurrió a comienzos de diciembre y las imágenes muestran cómo el boxeador Alejandro Acuña es sorprendido por la espalda mientras entrenaba. Producto de la violenta agresión, la víctima terminó en el piso, inconsciente, sufrió fractura de pómulo derecho y fractura de maxilar, según confirmaron los médicos.
Las autoridades identificaron al agresor como P.P., un vecino de la zona, aunque todavía no fue detenido. Los investigadores buscan determinar qué motivó el ataque, ya que la víctima aseguró que desconoce las razones y no había tenido discusiones previas con el acusado.
En las imágenes se observa la secuencia completa: Acuña cae sobre las máquinas tras los primeros golpes, luego es empujado al suelo y vuelve a recibir impactos cuando ya no podía defenderse. Mientras el boxeador se recupera de las lesiones, su familia solicita colaboración para cubrir los gastos de traslado y las cirugías que debe realizarse en San Nicolás. Acuña ya radicó la denuncia y espera avances en la causa.
Video: Agencia Noticias Argentinas.