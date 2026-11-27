El docente de La Boca acusado de explotar sexualmente a sus alumnos ya fue detenido.

De acuerdo con la investigación, el acusado contactaba a los adolescentes mediante Instagram y creaba grupos de WhatsApp en los que utilizaba el apodo de “Tío” para ganarse su confianza. Según los testimonios incorporados al expediente, los invitaba a su domicilio, donde tenían drogas disponibles para consumir y también les ofrecía sustancias para revender.

Las denuncias indican, además, que el profesor les proponía mantener encuentros sexuales con conocidos suyos a cambio de dinero. Los investigadores buscan determinar si hubo otros adolescentes afectados por las maniobras que se le atribuyen.

Con las pruebas y los testimonios reunidos, las fiscales solicitaron el allanamiento y la detención del docente. En el procedimiento participaron la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Oficina de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público Fiscal porteño.

El hombre fue localizado en un centro de rehabilitación de Moreno, donde se había internado. Según se informó, intentó ocultarse debajo de ropa en la sala de lavado del establecimiento, pero fue detenido.

Las fiscales lo imputaron por promoción o facilitación de la prostitución, agravada por el abuso de vulnerabilidad o de una relación de poder y por tratarse de menores de edad, y por corrupción de menores agravada por su condición de educador.