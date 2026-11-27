Un profesor de Ciencias Naturales, de 48 años, habría contactado a adolescentes por redes sociales, les ofrecía drogas y les proponía encuentros sexuales con conocidos a cambio de dinero.
La Justicia porteña ordenó la prisión preventiva de un docente de 48 años acusado de captar adolescentes a través de redes sociales, suministrarles estupefacientes y proponerles encuentros sexuales con conocidos suyos a cambio de dinero.
La investigación comenzó a partir de una denuncia surgida en una escuela del barrio de La Boca, donde el hombre daba clases de Ciencias Naturales, informaron fuentes judiciales.
La medida fue dispuesta por la jueza Paula Núñez Gelvez, a pedido de las fiscales Cecilia Amil Martín, de la UFEIDE, y Marcela Solano, de la Fiscalía PCyF N° 33, especializada en Violencia de Género.
El caso salió a la luz después de que estudiantes del establecimiento brindaran testimonios que derivaron en una denuncia de la Dirección de Educación Media del Ministerio de Educación porteño. A esas declaraciones se sumaron luego los relatos de trabajadores de la escuela. Tras la denuncia inicial, el docente había sido apartado de su cargo.
De acuerdo con la investigación, el acusado contactaba a los adolescentes mediante Instagram y creaba grupos de WhatsApp en los que utilizaba el apodo de “Tío” para ganarse su confianza. Según los testimonios incorporados al expediente, los invitaba a su domicilio, donde tenían drogas disponibles para consumir y también les ofrecía sustancias para revender.
Las denuncias indican, además, que el profesor les proponía mantener encuentros sexuales con conocidos suyos a cambio de dinero. Los investigadores buscan determinar si hubo otros adolescentes afectados por las maniobras que se le atribuyen.
Con las pruebas y los testimonios reunidos, las fiscales solicitaron el allanamiento y la detención del docente. En el procedimiento participaron la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Oficina de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público Fiscal porteño.
El hombre fue localizado en un centro de rehabilitación de Moreno, donde se había internado. Según se informó, intentó ocultarse debajo de ropa en la sala de lavado del establecimiento, pero fue detenido.
Las fiscales lo imputaron por promoción o facilitación de la prostitución, agravada por el abuso de vulnerabilidad o de una relación de poder y por tratarse de menores de edad, y por corrupción de menores agravada por su condición de educador.
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