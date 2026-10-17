Detuvieron al padre de Agostina Páez, la argentina que estuvo presa en Brasil por racismo

Mariano Páez fue arrestado por un presunto hurto en Las Termas de Río Hondo. El empresario del transporte ya había sido denunciado por violencia de género y quedó envuelto en otra polémica por un video con gestos racistas.
El padre de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo presa en Brasil por una causa de racismo, fue detenido por un presunto hurto en un comercio de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Se trata de Mariano Páez, empresario del transporte, que quedó alojado en una comisaría de la capital provincial. La investigación busca determinar las circunstancias del supuesto robo.
No es la primera vez que el hombre se ve involucrado en una causa judicial. Anteriormente, había sido detenido tras una denuncia por violencia de género presentada por su expareja, Estefanía Budán, que lo acusó de agresiones y amenazas.
A principios de este año, Mariano Páez también quedó en el centro de las críticas después de que se difundiera un video en el que se lo veía haciendo gestos ofensivos e imitando los sonidos de un mono en un bar de Santiago del Estero.
La grabación generó controversia porque la conducta recordaba al episodio por el que su hija había sido denunciada en Brasil.
Agostina Páez, de 29 años, fue denunciada por injuria racial tras un episodio ocurrido el 14 de enero en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro.
De acuerdo con la acusación, la abogada habría insultado a empleados del local y realizado gestos racistas durante una discusión por el pago de la cuenta. A raíz de la causa, la Justicia brasileña le retuvo el pasaporte y le impuso el uso de una tobillera electrónica.
En febrero, la Justicia ordenó su prisión preventiva, aunque posteriormente revocó esa medida. La joven permaneció más de dos meses bajo arresto domiciliario.
Finalmente, pudo regresar a la Argentina el 1° de abril, después de pagar una fianza de 97.000 reales, equivalente a unos 18.000 dólares.
Sin embargo, su situación judicial en Brasil todavía no está resuelta. La abogada debió fijar un domicilio y mantener contacto permanente con la Justicia mientras continúa el proceso, que aún no cuenta con una sentencia definitiva.