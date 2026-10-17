Detuvieron al padre de Agostina Páez, la argentina que estuvo presa en Brasil por racismo

La causa contra Agostina Páez en Brasil

Agostina Páez, de 29 años, fue denunciada por injuria racial tras un episodio ocurrido el 14 de enero en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro.

De acuerdo con la acusación, la abogada habría insultado a empleados del local y realizado gestos racistas durante una discusión por el pago de la cuenta. A raíz de la causa, la Justicia brasileña le retuvo el pasaporte y le impuso el uso de una tobillera electrónica.

En febrero, la Justicia ordenó su prisión preventiva, aunque posteriormente revocó esa medida. La joven permaneció más de dos meses bajo arresto domiciliario.

Finalmente, pudo regresar a la Argentina el 1° de abril, después de pagar una fianza de 97.000 reales, equivalente a unos 18.000 dólares.

Sin embargo, su situación judicial en Brasil todavía no está resuelta. La abogada debió fijar un domicilio y mantener contacto permanente con la Justicia mientras continúa el proceso, que aún no cuenta con una sentencia definitiva.