Detienen al último acusado por el robo al Pato Fillol

images (10) El arresto se concretó en la intersección de la avenida Iriarte y el Pasaje 70, en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras la denuncia, los investigadores lograron identificar a dos presuntos responsables. Uno de ellos se entregó voluntariamente, mientras que el segundo permaneció prófugo y con pedido de captura vigente. La detención del hombre de 29 años completó así la investigación inicial y permitió que ambos acusados quedaran bajo control judicial.

Prontuario

El detenido registra antecedentes en el sistema SIFCOP y en la Justicia local. Entre ellos figuran hurto el 17 de abril de 2024, hurto agravado el 5 de septiembre de 2025, y atentado y resistencia a la autoridad con disparo de arma de fuego el 20 de diciembre de 2020. Además, tenía un procesamiento con prisión preventiva desde el 6 de mayo de 2021.

r1516139_697x392_16-9 El hecho ocurrió en la vivienda del exarquero campeón del mundo con la Selección argentina en 1978.

Con la captura, los investigadores esperan que el proceso judicial avance para determinar responsabilidades y eventuales condenas. La Justicia continuará evaluando las pruebas recabadas, mientras que la Policía mantiene medidas preventivas para evitar reincidencias en hechos similares.