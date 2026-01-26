Detienen al último acusado por el robo al Pato Fillol

La Policía de la Ciudad detuvo en Zavaleta al último acusado del robo en la vivienda del exarquero, completando la investigación sobre el hecho ocurrido hace casi dos años.
La detención se concretó este martes 26 de enero, cuando efectivos de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad interceptaron al hombre de 29 años en la intersección de la avenida Iriarte y el Pasaje 70. El sospechoso estaba prófugo desde el robo ocurrido el 16 de marzo de 2024 en la vivienda de Ubaldo Matildo Fillol, exarquero campeón del mundo con la Selección argentina en 1978.
Tras la denuncia, los investigadores lograron identificar a dos presuntos responsables. Uno de ellos se entregó voluntariamente, mientras que el segundo permaneció prófugo y con pedido de captura vigente. La detención del hombre de 29 años completó así la investigación inicial y permitió que ambos acusados quedaran bajo control judicial.
El detenido registra antecedentes en el sistema SIFCOP y en la Justicia local. Entre ellos figuran hurto el 17 de abril de 2024, hurto agravado el 5 de septiembre de 2025, y atentado y resistencia a la autoridad con disparo de arma de fuego el 20 de diciembre de 2020. Además, tenía un procesamiento con prisión preventiva desde el 6 de mayo de 2021.
Con la captura, los investigadores esperan que el proceso judicial avance para determinar responsabilidades y eventuales condenas. La Justicia continuará evaluando las pruebas recabadas, mientras que la Policía mantiene medidas preventivas para evitar reincidencias en hechos similares.
