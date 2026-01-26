Policiales |

Pinamar: un hombre de 71 años mató a su hijo de un disparo en medio de una pelea familiar

El homicidio ocurrió el domingo en la localidad de Ostende, partido de Pinamar, en la que, según la Policía Bonaerense, el hijo amenazó al padre con una cuchilla.

Este domingo, en la localidad de Ostende, partido de Pinamar, un padre mató a su hijo de 36 años en medio de una pelea familiar.

La zona donde ocurrió el homicidio en Ostende.

El asesino es un jubilado de 71 años que, según la Policía, fue amenazado por su hijo con una cuchilla tipo carnicero. En ese momento, él tomó un pistolón y le disparó en el cuello.

Luego de recibir el disparo, el hijo logró caminar 50 metros hasta que se desplomó en la calle. La Policía Científica de la Bonaerense trabajó en el lugar y después trasladaron el cuerpo a la morgue para realizarle la autopsia.

ADEMÁS: Un hombre asesinó a la expareja de su novia en Zárate durante una discusión

Los investigadores tomaron la cámaras de la zona y siguen recabando testimonios de vecinos y testigos para reconstruir el caso. El agresor fue detenido e imputado en una causa por homicidio en contexto de violencia familiar.

La Justicia tendrá que resolver si se trató de una legítima defensa o si fue un homicidio simple. Para eso serán claves los resultados de la autopsia y los testimonios recolectados.

