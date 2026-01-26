Pinamar: un hombre de 71 años mató a su hijo de un disparo en medio de una pelea familiar

pinamar homicidio La zona donde ocurrió el homicidio en Ostende.

El asesino es un jubilado de 71 años que, según la Policía, fue amenazado por su hijo con una cuchilla tipo carnicero. En ese momento, él tomó un pistolón y le disparó en el cuello.

Luego de recibir el disparo, el hijo logró caminar 50 metros hasta que se desplomó en la calle. La Policía Científica de la Bonaerense trabajó en el lugar y después trasladaron el cuerpo a la morgue para realizarle la autopsia.

Los investigadores tomaron la cámaras de la zona y siguen recabando testimonios de vecinos y testigos para reconstruir el caso. El agresor fue detenido e imputado en una causa por homicidio en contexto de violencia familiar.

La Justicia tendrá que resolver si se trató de una legítima defensa o si fue un homicidio simple. Para eso serán claves los resultados de la autopsia y los testimonios recolectados.