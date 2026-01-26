Caso Jeremías Monzón: cayó el hermano de uno de los acusados del crimen

Según consta en la denuncia realizada el viernes en la Comisaría 14 de San José del Rincón, el joven comenzó a recibir mensajes de tono violento, entre ellos frases como “¿Querés que te rompa la cabeza?”, “dejá de subir giladas porque ya te busco” y “te re c* a balazos”. De acuerdo al testimonio, el autor de las amenazas sería el hermano del adolescente de 14 años imputado por el asesinato de Monzón.

monzón El lugar donde fue encontrado el cuerpo de Jeremías Monzón.

El fiscal Eric Fernández había solicitado la detención días atrás, pero el acusado no fue hallado en su domicilio, lo que derivó en un pedido de captura. Finalmente, este lunes se presentó junto a un abogado particular y quedó a disposición de la fiscal Rosana Peresín, del Ministerio Público de la Acusación. Por el momento, no trascendieron datos personales y quedó imputado por el delito de amenazas.

El crimen de Jeremías Monzón conmocionó a la provincia de Santa Fe. El adolescente había desaparecido el 18 de diciembre en Santo Tomé y su cuerpo fue hallado cuatro días después en un galpón abandonado frente a la cancha de Colón, en el barrio Chalet. La autopsia reveló que fue asesinado con más de 20 puñaladas, utilizando dos armas blancas. Por el hecho hay tres menores identificados, una adolescente de 16 años permanece detenida y, en los últimos días, también fue arrestada su madre, acusada de una posible participación necesaria en el homicidio.