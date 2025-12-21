Un delincuente armado atacó a una mujer policía en Balvanera para robarle el arma

El violento episodio ocurrió cerca de las 4.40 en la calle México, entre Urquiza y 24 de Noviembre, y quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad de la zona.

La oficial Florencia Micaela Martínez fue abordada por la espalda por un hombre que le apoyó un arma de fuego en el cuello y le exigió que entregara su pistola. Lejos de obedecer, la policía se resistió, lo que derivó en un forcejeo que terminó con ambos en el piso.

La agente de la Policía de la Ciudad evitó que se llevara su arma

Durante la lucha, la oficial logró impedir que el agresor se apoderara de su arma reglamentaria. Ante la resistencia, el delincuente decidió huir corriendo por la calle México y, en ese momento, efectuó un disparo que impactó contra el suelo. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, cuyas imágenes ya forman parte de la investigación judicial.

Tras el ataque, Martínez fue asistida en el lugar por una ambulancia privada. Los profesionales le diagnosticaron “traumatismo en codo derecho con escoriación y crisis de angustia”, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud, aunque quedó en observación y bajo seguimiento médico.

El agresor logró escapar

Minutos después del hecho, varios móviles policiales desplegaron un operativo de rastrillaje en la zona con el objetivo de dar con el sospechoso, quien vestía una chomba azul y un gorro tipo “piluso”. Pese a la búsqueda y al relevamiento inicial de testigos, hasta el momento el atacante no fue localizado.

La causa quedó a cargo de la fiscal Silvana Russi, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N°43, quien dispuso la intervención inmediata de la brigada de investigaciones y de personal especializado en balística para analizar el proyectil disparado durante la fuga.

Además, la fiscal ordenó un relevamiento exhaustivo de las cámaras públicas y privadas del área, así como la toma de declaraciones a vecinos y posibles testigos que puedan aportar datos para identificar al agresor y reconstruir su recorrido tras escapar.

Debido a la violencia del episodio y a la crisis nerviosa que sufrió la oficial, se activó el protocolo de asistencia y contención psicológica. En ese marco, se dio intervención al Centro de Orientación Urbana (CUP) y se dispuso que la víctima sea entrevistada por una profesional del área de psicología, a fin de brindarle acompañamiento especializado frente a una situación de alto impacto traumático.