Detuvieron a 15 penitenciarios por violencia, torturas y abusos contra cuatro presas

Otro testimonio ubicó a la jefa penitenciaria dando órdenes durante el operativo y arengando al personal. “Vamos, vamos, que sepan que el penal lo manejamos nosotras”, habría expresado durante la intervención que terminó con las cuatro internas sometidas a distintas formas de violencia.

Una de las víctimas declaró que Balmaceda ingresó a su celda y ordenó trasladarla. Según su relato, una vez reducida, la obligó a arrodillarse y le dijo: “Besame la bota porque esta es mi cárcel, acá se hace lo que yo digo”. La mujer también describió distintas situaciones de humillación mientras permanecía bajo custodia.

Violencia, golpes y hasta uso de gas lacrimógeno sobre las presas

La violencia también habría alcanzado al sector médico de la unidad. De acuerdo con la investigación, una de las internas logró pedir asistencia después de haber sido golpeada y expuesta a gas lacrimógeno, pero la enfermera de guardia se habría negado a atenderla o registrar sus heridas antes de enviarla nuevamente al aislamiento. “Para que aprendas que estás en Magdalena”, le habría dicho.

Otra de las mujeres denunció haber recibido golpes de puño y patadas mientras estaba esposada. Según su declaración, varias agentes la insultaron, la obligaron a arrodillarse y la golpearon en distintas partes del cuerpo. Una cuarta interna, en tanto, relató que fue trasladada a otro sector y reducida por personal penitenciario.

En ese lugar, según la acusación, la mujer fue víctima de un abuso sexual y Balmaceda habría participado del episodio. El caso de otra interna también es investigado: declaró que fue llevada a otro sector del penal, donde varios agentes masculinos le arrancaron la ropa y la sometieron a abusos mientras permanecía bajo custodia.

La fiscalía no atribuyó la misma responsabilidad a los 15 detenidos. El requerimiento de Garganta individualizó el rol de cada acusado y contempla imputaciones por tortura y, en los casos correspondientes, por abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad. Para reconstruir la secuencia, además de los testimonios, se incorporaron planillas de asistencia y registros internos que permitieron establecer quiénes estaban presentes y qué funciones cumplían durante el operativo.