Detuvieron a 26 miembros de una banda que robaba motos y se exhibían en redes sociales

elementos-secuestrados-en-los-allanamientos-a-las-viviendas-de-la-banda-en-villa-fiorito-foto-policia-de-la-ciudad-HMIYM2ICBJETNCDELUMEA3T24I Los cascos y autopartes allanados en el operativo en Villa Fiorito.

Para desarticular a la organización, fue necesario realizar 65 allanamientos al mismo tiempo en distintas viviendas del partido de Lanús. Según los reportes policiales, el despliegue fue masivo: participaron al menos 800 efectivos, entre especialistas en investigaciones, grupos de irrupción y la división motorizada. La logística incluyó el uso de patrulleros y helicópteros para coordinar las acciones desde el aire. Durante los ingresos a los domicilios, los oficiales lograron secuestrar motos de alta gama, cascos, diversas autopartes y otros elementos que serán fundamentales para la causa judicial.

Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue la actitud de los delincuentes en internet. Varios de los detenidos solían subir fotos a sus redes sociales donde se los veía posando con las motos robadas y mostrando armas de fuego. En las publicaciones, acompañaban las imágenes con frases desafiantes como: “Acá está la chispa que vos no tenés”, burlándose de las víctimas y de las autoridades.

El origen de este golpe a la delincuencia se remonta a una investigación que empezó hace un año y medio. Todo surgió a partir de la detención de uno de los sospechosos en aquel momento. Cuando la policía analizó el contenido de su teléfono celular, pudo realizar tareas de inteligencia que permitieron identificar y rastrear el recorrido de los demás cómplices logrando detenerlos de forma masiva.