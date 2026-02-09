La Policía de la Ciudad detuvo a 25 ladrones en la Provincia de Buenos Aires

Del megaoperativo participaron 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, entre personal de Investigaciones, grupos de irrupción y contención y personal de motorizada, además del apoyo del helicóptero de la fuerza, informaron fuentes oficiales.

En total se secuestraron 20 motos, cuatro autos, dos armas de fuego, municiones de distintos calibres, 63 celulares que serán peritados, cascos y “yugas”.

“Estos son delincuentes que se dedican a robar motos muchas veces a mano armada. Tenemos 120 hechos probados en una investigación que tiene más de un año y hoy llegamos a este buen resultado con las 25 detenciones y con el secuestro de autopartes y motocicletas que han sido robadas recientemente en la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo el Ministro de Seguridad, Horacio Giménez. ”.

“La Justicia nos dio una extensión de jurisdicción que nos posibilitó trabajar directamente en el lugar, como hicimos en otro momento en otra provincia. Con el material secuestrado vamos a seguir trabajando y seguramente en poco tiempo vamos a tener más detenciones relacionadas con este hecho. Al que viene a robar a la Ciudad de Buenos Aires, lo vamos a ir a buscar”, agregó el ministro.

Esta banda se dedicada a la sustracción de motocicletas, para luego ser revendidas al mercado negro a precios convenientes o para utilizarlas para desguace y comercializar sus autopartes.

Al peritar los teléfonos secuestrados en el caso de origen se constataron innumerables conversaciones en chats de redes sociales con otras personas con quienes se planeaban los robos casi en su totalidad en Capital Federal. Cabe destacar que las motos sustraídas, resultaban ser por encargo, por marca y modelo.