Mar del Plata: murió un hombre tras una brutal agresión a la salida de un boliche

La víctima fue identificada como Lucas Nahuel Larroque, quien permaneció internado en estado crítico en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) hasta que horas más tarde se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El hecho se registró en inmediaciones de la colectora, entre las calles 132 y 153, dentro de la jurisdicción de la comisaría octava. Según informaron fuentes judiciales, Larroque mantuvo una discusión cuya motivación aún es materia de investigación.

En ese contexto, un joven lo golpeó con los puños y, una vez que cayó al suelo, continuó el ataque con reiteradas patadas en la cabeza, especialmente en la zona de la sien.

Pelea fatal en Batán a la salida de un boliche

Cuando el personal policial arribó al lugar, encontró a la víctima inconsciente y tendida en el asfalto, con una severa lesión craneal. Una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al HIGA, donde ingresó con un traumatismo de cráneo grave, pérdida de masa encefálica y asistencia respiratoria mecánica, con pronóstico reservado. Pese a los esfuerzos médicos, Larroque murió horas después.

Se investiga como homicidio

Ante el fallecimiento, el fiscal de turno Leandro Arévalo, titular de la UFI N°7, dispuso la recaratulación de la causa como homicidio y ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia. Además, notificó al imputado del artículo 60 del Código Procesal Penal y dispuso su alojamiento en la Alcaidía Penitenciaria de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.

En el lugar del ataque trabajaron peritos de la Policía Científica y el médico policial, mientras se recolectaban testimonios clave para reconstruir la secuencia del hecho.

La investigación se vio reforzada por material fílmico registrado por testigos con teléfonos celulares y por cámaras de seguridad de la zona. Uno de esos videos, que comenzó a circular en redes sociales, muestra el momento en que la víctima es pateada cuando ya se encontraba indefensa en el piso.

Embed Murió un hombre golpeado en la cabeza por la patada de otro a la salida de un boliche en Batán. Después de lo de Báez Sosa, la sociedad no aprendió nada. pic.twitter.com/Rnxvzl8UKA — Gonzalo (@gonziver) February 8, 2026

De acuerdo a los testimonios reunidos, Larroque habría intervenido para separar una pelea entre mujeres, entre las que se encontraba la hija de su pareja.

En medio del forcejeo con un hombre adulto, apareció el sobrino de éste -el joven detenido- quien lo atacó por sorpresa. Para la fiscalía, la mecánica del hecho encuadra en la figura de homicidio agravado por alevosía, al considerar que el agresor actuó aprovechando la indefensión de la víctima.

Además, trascendió que durante el operativo una mujer de 24 años fue demorada por intentar obstaculizar el accionar policial. La causa continúa en plena etapa investigativa y el acusado deberá declarar como imputado en las próximas horas.