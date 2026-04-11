Agostina Páez mostró su detención en Brasil y confesó estar arrepentida

La abogada argentina difundió un video sobre su condena domiciliaria con tobillera electrónica y relató el impacto emocional del proceso, a días de regresar al país.
La abogada argentina Agostina Páez difundió imágenes de su detención en Brasil y relató en primera persona el proceso que atravesó tras ser acusada de racismo en un bar de Ipanema. A través de un videoblog publicado en redes sociales, mostró su vida bajo arresto domiciliario y aseguró estar arrepentida por lo ocurrido.
El material fue compartido a diez días de su regreso a la Argentina, luego de haber permanecido más de dos meses bajo custodia en el país vecino. En el video, titulado “Día 44 presa en Brasil”, la joven registró su rutina diaria y el impacto emocional que le generó la situación.
“La verdad que me siento muy del orto, este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal: he pasado los tres días empastillada porque mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos”, expresó Páez al describir su estado durante el proceso.
En la grabación, también reflejó las dificultades cotidianas de su detención. “Es muy difícil tener que ser yo sola la que se da fuercita y decirse ‘arriba ese velorio’, Agostina, dale, levantate de la cama”, señaló, mientras mostraba cómo debía desplazarse dentro del complejo donde se alojaba con una tobillera electrónica.
La abogada explicó que evitaba mostrarse en público con ese dispositivo. “Voy a ir así, sin que se me vea la tobillera obviamente, no vaya a ser que me reconozcan”, comentó, al tiempo que reconoció haber descuidado su alimentación debido al cuadro de angustia que atravesaba.
En otro tramo del video, profundizó sobre su estado emocional y asumió responsabilidad por su conducta. “Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo. La estoy pasando del orto, pero bueno, consecuencias de reacciones. No hay que reaccionar de la forma que yo he reaccionado, de eso me arrepiento”, afirmó.
El episodio que derivó en su detención ocurrió en un bar de Ipanema, donde fue acusada de realizar gestos racistas. Según explicó posteriormente, la situación se originó en medio de una discusión por una cuenta mal cobrada.
“Los vi agarrarse los genitales. No fue por su color de piel. Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso”, sostuvo al intentar explicar el origen de su reacción, en declaraciones posteriores a su regreso.