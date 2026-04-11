Agostina Páez mostró su detención en Brasil y confesó estar arrepentida

Embed @_agostinapaez En los días que tenía un poquito de ganas de vivir hacía vlogcitos como pa no perder la costumbre sonido original - Agostina Paez

La abogada explicó que evitaba mostrarse en público con ese dispositivo. “Voy a ir así, sin que se me vea la tobillera obviamente, no vaya a ser que me reconozcan”, comentó, al tiempo que reconoció haber descuidado su alimentación debido al cuadro de angustia que atravesaba.

En otro tramo del video, profundizó sobre su estado emocional y asumió responsabilidad por su conducta. “Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo. La estoy pasando del orto, pero bueno, consecuencias de reacciones. No hay que reaccionar de la forma que yo he reaccionado, de eso me arrepiento”, afirmó.

El episodio que derivó en su detención ocurrió en un bar de Ipanema, donde fue acusada de realizar gestos racistas. Según explicó posteriormente, la situación se originó en medio de una discusión por una cuenta mal cobrada.

“Los vi agarrarse los genitales. No fue por su color de piel. Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso”, sostuvo al intentar explicar el origen de su reacción, en declaraciones posteriores a su regreso.