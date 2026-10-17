"Según los análisis de sangre, las radiografías de tórax realizadas esta mañana y la evaluación del estado clínico del paciente, se ha determinado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta", explicaron el Dr. Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica en relación a la recuperación postoperatoria del Sumo Pontífice.