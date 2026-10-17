Los médicos informaron que el Santo Padre "está en condiciones" de dejar el Hospital Gemelli. Allí le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho durante una intervención realizada el martes pasado.
El Papa León XIV será dado de alta este sábado y dejará el Hospital Gemelli de Roma, donde el último martes fue operado por un cáncer de pulmón y le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Así lo informó la Oficina de Prensa del Vaticano.
"Según los análisis de sangre, las radiografías de tórax realizadas esta mañana y la evaluación del estado clínico del paciente, se ha determinado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta", explicaron el Dr. Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica en relación a la recuperación postoperatoria del Sumo Pontífice.
La Santa Sede señaló que León XIV "saldrá del hospital a primera hora de la tarde y regresará al Vaticano". Y adelantó también que "mañana rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico".
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