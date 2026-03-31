Detuvieron al padre de Enzo Pérez tras una denuncia por presunto abuso de una menor

padre enzo perez Carlos Pérez fue trasladado por personal policial. Se espera que la menor declare en Cámara Gesell en los próximos días.

Según trascendió de la investigación, el presunto abuso habría tenido lugar el sábado pasado en una vivienda ubicada sobre la calle Montecaseros. De acuerdo al relato de la menor, el episodio ocurrió por la noche mientras ella, su madre y Pérez estaban en el comedor; en un momento en que la mujer se retiró a buscar un cargador de teléfono, el hombre la habría agredido sexualmente intentando darle un beso en la boca y lanzándole frases intimidantes sobre "estar juntos".