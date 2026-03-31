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Detuvieron al padre de Enzo Pérez tras una denuncia por presunto abuso de una menor

Carlos Francisco Pérez fue capturado en Maipú, Mendoza, luego de que la hija de su pareja, de 12 años, relatara un episodio de abuso sexual ocurrido el último sábado.

En las últimas horas se dio a conocer la detención de Carlos Francisco Pérez Herrera, padre del reconocido futbolista Enzo Pérez. El hombre fue capturado este martes en la localidad de Maipú por personal policial, luego de una denuncia por presunto abuso sexual simple contra una nena de 12 años, quien es hija de su actual pareja.

padre enzo perez
Carlos Pérez fue trasladado por personal policial. Se espera que la menor declare en Cámara Gesell en los próximos días.

Carlos Pérez fue trasladado por personal policial. Se espera que la menor declare en Cámara Gesell en los próximos días.

Según trascendió de la investigación, el presunto abuso habría tenido lugar el sábado pasado en una vivienda ubicada sobre la calle Montecaseros. De acuerdo al relato de la menor, el episodio ocurrió por la noche mientras ella, su madre y Pérez estaban en el comedor; en un momento en que la mujer se retiró a buscar un cargador de teléfono, el hombre la habría agredido sexualmente intentando darle un beso en la boca y lanzándole frases intimidantes sobre "estar juntos".

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La confesión de la nena llegó recién ayer por la tarde, cuando durante una caminata con su mamá se animó a relatar lo sucedido. Tras la denuncia inmediata del entorno familiar, la Justicia actuó rápidamente y Pérez quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual para que se determine su situación procesal. Los reportes de la causa también mencionan posibles episodios de tocamientos inapropiados y hostigamiento previo.

Hasta el momento, el exjugador de River no realizó declaraciones sobre el hecho que involucra a su padre. En las próximas jornadas, el proceso judicial avanzará con pasos clave: se realizarán pericias psicológicas al imputado y se espera la declaración de la menor en Cámara Gesell, instancia fundamental para la etapa probatoria del caso.

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