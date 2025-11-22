Tucumán: murió la nena baleada e incendiaron la casa de los acusados de matarla

La muerte de la niña desencadenó la reacción de vecinos y amigos de la familia, quienes incendiaron la casa de los presuntos asesinos. El fuego se propagó rápidamente y afectó también a casas linderas.

“Mi hija acaba de fallecer, me lo confirmó la directora del hospital. Que se haga justicia y paguen por la muerte de mi hija. Tenía siete años y toda su vida por delante”, dijo la madre de la pequeña. La mujer se refirió también a los dos sospechosos detenidos hasta el momento; un joven de 19 años y un menor de 16. “A los dos que están presos que no les den cuatro meses de preventiva. El mayor tiene que estar alojado en un penal para que no esté en comisaría, tenga un celular y se burle”, reclamó.

zoerobledoincendio1 Los vecinos y amigos de la familia de Zoe prendieron fuego las casas de los dos acusados.

Los sospechosos fueron acusados por la Unidad de Homicidios I del Ministerio Fiscal, a cargo de Pedro Gallo, por el delito de homicidio doblemente agravado por el uso de armas de fuego, en grado de tentativa, y por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa y en calidad de coautores. Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron a la Agencia Noticias Argentinas que, con la muerte de Zoe ya consumada, los cargos contra los imputados seguramente se reformularán.

En la audiencia, el auxiliar del fiscal Gallo, Lucas Manuel Maggio describió el hecho y solicitó la prisión preventiva por cuatro meses para el mayor, mientras que para el cómplice menor se ordenaron disposiciones provisorias por igual término.

La Fiscalía reconstruyó que el pasado jueves a las 16, mientras la niña jugaba en el frente de su domicilio sobre la calle Ricardo Rojas, los dos acusados se hicieron presentes en la vereda junto a otros dos cómplices, entre ellos, el apodado “Chueco”. En ese momento, “Chueco” extrajo un arma de fuego y comenzó a efectuar disparos, mientras los otros cómplices “actuando en forma conjunta y coordinada, insultaban y arengaban al tirador”.

La mujer explicó además que este ataque se habría perpetrado por un conflicto entre los delincuentes y los cuñados y la actual pareja de la madre de la nena.

Uno de los disparos impactó en la cabeza de la niña, provocándole un orificio de entrada y salida. Zoe fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños, donde permaneció internada hasta su fallecimiento. Los atacantes se dieron rápidamente a la fuga, aunque la Policía detuvo a dos de los sospechosos: un joven de 19 años -alias “Menor”- y un adolescente de 16, conocido como “Ratón”, quienes acompañaban a “Chueco” y a otro cómplice que se encuentran prófugos.

La jueza actuante hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía.