El soldado que murió en la Quinta de Olivos dejó una carta de despedida

Según informaron fuentes oficiales, Gómez dejó una carta en la que se despidió de sus familiares y mencionó problemas económicos que lo afectaban. El mensaje, según los investigadores, fue clave para comprender los motivos que lo habría llevado a quitarse la vida.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se trasladó al lugar para supervisar la investigación junto a la Policía Federal Argentina (PFA), que quedó a cargo de las primeras actuaciones. El cuerpo fue hallado por un compañero de servicio y trasladado a la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizará la autopsia.

Investigación en curso

La causa sigue abierta y cuenta con la intervención de distintas áreas de las fuerzas federales. Desde la Casa Rosada confirmaron oficialmente que Gómez formaba parte del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y que estaba destinado a tareas de seguridad dentro del predio.

El Gobierno aclaró que cualquier información oficial será difundida exclusivamente por la autoridad judicial competente. Mientras tanto, la familia del joven recibió apoyo y acompañamiento por parte de los organismos correspondientes.