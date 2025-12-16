El soldado que murió en la Quinta de Olivos dejó una carta de despedida

Rodrigo Gómez, de 21 años, se quitó la vida mientras cumplía tareas de vigilancia en el perímetro de la residencia presidencial. En su carta, se despidió de familiares y habló de sus problemas económicos.
Un joven soldado del Ejército Argentino, Rodrigo Gómez, de 21 años, fue encontrado sin vida este martes en uno de los puestos internos de la Quinta de Olivos. El hallazgo se produjo durante su servicio de vigilancia en el predio presidencial.
Según informaron fuentes oficiales, Gómez dejó una carta en la que se despidió de sus familiares y mencionó problemas económicos que lo afectaban. El mensaje, según los investigadores, fue clave para comprender los motivos que lo habría llevado a quitarse la vida.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se trasladó al lugar para supervisar la investigación junto a la Policía Federal Argentina (PFA), que quedó a cargo de las primeras actuaciones. El cuerpo fue hallado por un compañero de servicio y trasladado a la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizará la autopsia.
La causa sigue abierta y cuenta con la intervención de distintas áreas de las fuerzas federales. Desde la Casa Rosada confirmaron oficialmente que Gómez formaba parte del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y que estaba destinado a tareas de seguridad dentro del predio.
El Gobierno aclaró que cualquier información oficial será difundida exclusivamente por la autoridad judicial competente. Mientras tanto, la familia del joven recibió apoyo y acompañamiento por parte de los organismos correspondientes.
comentar