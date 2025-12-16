Un bombero murió atropellado mientras combatía un incendio

El siniestro ocurrió cerca de las 21 en un sector transitado, en el límite de los partidos bonaerenses de Morón y Tres de Febrero. Según informaron fuentes oficiales, un Volkswagen Vento impactó contra los cuatro bomberos que trabajaban en el lugar. Personal de la Comisaría Morón 6ª y del sistema de emergencias acudió rápidamente y encontró tanto al vehículo involucrado como a los bomberos con heridas de extrema gravedad.

Los cuatro efectivos fueron trasladados de urgencia a distintos centros de salud. Inicialmente, fueron derivados al Hospital Posadas y posteriormente a otros establecimientos. Dos de los heridos permanecen internados en los hospitales Bocalandro y Carrillo, en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, mientras que el restante se encuentra en el Hospital Güemes de Haedo. Todos continúan con pronóstico reservado.

¿Quién fue el bombero que falleció y como se encuentran los demás?

Horas después del accidente, las autoridades confirmaron el fallecimiento de uno de los bomberos. La víctima fatal fue identificada como Matías Di Paolo, de 33 años, quien murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el impacto. Di Paolo era vecino de Villa Bosch y formaba parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero desde hacía poco más de dos años.

Los otros tres bomberos heridos fueron identificados como Micaela Quipildor, de 26 años; Milagros Barrionuevo, de 30; y Matías Henrich, de 19. Todos ellos se encontraban trabajando en el operativo para controlar el foco ígneo al momento del atropello.

El conductor del vehículo fue identificado como César Cervantes, de 54 años, y quedó imputado por el delito de homicidio culposo. La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho, ocurrido mientras los bomberos realizaban tareas de riesgo en plena calzada.

Desde la cuenta oficial de Instagram del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero publicaron un comunicado lamentando lo sucedido.