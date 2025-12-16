La Policía de la Ciudad cumple un Año a Cargo de la Seguridad en el Barrio 1.11.14

La llegada de la Policía de la Ciudad a este barrio del Bajo Flores marcó un hito en la política de seguridad porteña. El 16 de diciembre de 2024, se retiró la Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad asumió el control de varios sectores, incluyendo la 1.11.14, Bonorino, Rivadavia I y II, Juan XXIII e Illia I y II, en una superficie de 12 km².

Para garantizar la seguridad de la zona, se desplegaron 331 efectivos de la Unidad Táctica de Pacificación V (“La Barrial”), la cual patrulla las 24 horas en un modelo de policía de proximidad. Además, un 34% de los efectivos son mujeres.

Policia de la Ciudad 2 La Unidad Barrial de la Policía de la Ciudad opera de forma permanente en el barrio 1.11.14, con un tercio de su personal integrado por mujeres.

Durante este primer año, la Policía de la Ciudad intervino en 910 hechos, de los cuales 293 estuvieron relacionados con la ley de drogas, 125 con lesiones, y 108 con robos y hurtos. Como resultado de estas intervenciones, se detuvieron a 845 personas, entre ellas 312 por delitos vinculados al narcomenudeo. La policía también incautó 44.765 dosis de estupefacientes, principalmente cocaína y pasta base, lo que equivale a un total de 12.700 gramos de drogas.

La Unidad Barrial, creada para garantizar la seguridad en los barrios vulnerables de Buenos Aires, está conformada por 1.500 efectivos, un tercio de los cuales son mujeres. Esta unidad realiza un promedio de 200 desplazamientos diarios para atender emergencias y asistir a los vecinos en situaciones de urgencia, incluyendo violencia de género, rescates, y otros incidentes.

La Policía de la Ciudad sigue comprometida con la lucha contra el narcomenudeo y la mejora de la seguridad en los barrios más vulnerables de la ciudad.