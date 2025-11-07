Policiales |

Elías Piccirillo cumplirá prisión domiciliaria en un monoambiente de Banfield

Tras haber sido beneficiado con prisión domiciliaria, el financista y exmarido de Jésica Cirio, será trasladado a un monoambiente en la localidad de Banfield.

La Cámara Federal de Apelaciones otorgó la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo, procesado por supuestamente plantar droga y un arma a un ex socio. El fallo consideró que la investigación está muy avanzada y que las pruebas pendientes son las pedidas por su propia defensa. Por eso, el riesgo de entorpecer la causa se redujo, motivo por el que antes se le había negado el beneficio.

ADEMÁS: Elías Piccirillo fue beneficiado con prisión domiciliaria

Lo llamativo es que pasará este nuevo tramo del proceso lejos de su mansión en Nordelta, ya que Piccirillo decidió instalarse en un monoambiente de 37 metros cuadrados en la localidad bonaerense de Banfield, prestado por un allegado.

elias-piccirillo-2133237
La Cámara Federal le concedió el beneficio tras más de 200 días detenido.

La Cámara Federal le concedió el beneficio tras más de 200 días detenido.

Según se comentó en el programa Puro Show de El Trece, el lugar es “muy sencillo comparado con el que tenía”. Para el periodista Ignacio González Prieto, esta elección puede tener una lectura estratégica: “Es una elección que tiene que ver con la imagen que quiere dar. Es muy importante cómo se muestra de ahora en adelante”.

Antes de obtener la domiciliaria, Piccirillo pasó más de seis meses en prisión. Allí, según contó la periodista Karina Iavícoli, mantenía una rutina ordenada: se levantaba temprano, entrenaba y luego hablaba con su abogado. No tenía celular ni internet y solo podía comunicarse en los horarios autorizados.

El contraste con su vida anterior es evidente. De viajar en avión privado, Piccirillo pasó a dormir en un colchón con una bolsa térmica que le compró su familia por el frío. Aun así, según quienes lo conocen, mantiene su aspecto cuidado y su ropa de marca.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados