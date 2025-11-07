Elías Piccirillo cumplirá prisión domiciliaria en un monoambiente de Banfield

Lo llamativo es que pasará este nuevo tramo del proceso lejos de su mansión en Nordelta, ya que Piccirillo decidió instalarse en un monoambiente de 37 metros cuadrados en la localidad bonaerense de Banfield, prestado por un allegado.

La Cámara Federal le concedió el beneficio tras más de 200 días detenido.

Según se comentó en el programa Puro Show de El Trece, el lugar es “muy sencillo comparado con el que tenía”. Para el periodista Ignacio González Prieto, esta elección puede tener una lectura estratégica: “Es una elección que tiene que ver con la imagen que quiere dar. Es muy importante cómo se muestra de ahora en adelante”.

Antes de obtener la domiciliaria, Piccirillo pasó más de seis meses en prisión. Allí, según contó la periodista Karina Iavícoli, mantenía una rutina ordenada: se levantaba temprano, entrenaba y luego hablaba con su abogado. No tenía celular ni internet y solo podía comunicarse en los horarios autorizados.

El contraste con su vida anterior es evidente. De viajar en avión privado, Piccirillo pasó a dormir en un colchón con una bolsa térmica que le compró su familia por el frío. Aun así, según quienes lo conocen, mantiene su aspecto cuidado y su ropa de marca.