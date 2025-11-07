Elías Piccirillo cumplirá prisión domiciliaria en un monoambiente de Banfield

Tras haber sido beneficiado con prisión domiciliaria, el financista y exmarido de Jésica Cirio, será trasladado a un monoambiente en la localidad de Banfield.
La Cámara Federal de Apelaciones otorgó la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo, procesado por supuestamente plantar droga y un arma a un ex socio. El fallo consideró que la investigación está muy avanzada y que las pruebas pendientes son las pedidas por su propia defensa. Por eso, el riesgo de entorpecer la causa se redujo, motivo por el que antes se le había negado el beneficio.
Lo llamativo es que pasará este nuevo tramo del proceso lejos de su mansión en Nordelta, ya que Piccirillo decidió instalarse en un monoambiente de 37 metros cuadrados en la localidad bonaerense de Banfield, prestado por un allegado.
Según se comentó en el programa Puro Show de El Trece, el lugar es “muy sencillo comparado con el que tenía”. Para el periodista Ignacio González Prieto, esta elección puede tener una lectura estratégica: “Es una elección que tiene que ver con la imagen que quiere dar. Es muy importante cómo se muestra de ahora en adelante”.
Antes de obtener la domiciliaria, Piccirillo pasó más de seis meses en prisión. Allí, según contó la periodista Karina Iavícoli, mantenía una rutina ordenada: se levantaba temprano, entrenaba y luego hablaba con su abogado. No tenía celular ni internet y solo podía comunicarse en los horarios autorizados.
El contraste con su vida anterior es evidente. De viajar en avión privado, Piccirillo pasó a dormir en un colchón con una bolsa térmica que le compró su familia por el frío. Aun así, según quienes lo conocen, mantiene su aspecto cuidado y su ropa de marca.
