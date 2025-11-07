Policiales |

Escobar: intensa búsqueda del tirador que le disparó a una mujer en lancha

El Grupo Halcón de la Policía Bonaerense comenzó un operativo por tierra y aire para localizar al sospechoso de haber baleado a Ana Marquis mientras navegaba por el río Paraná.

Efectivos del Grupo Halcón de la Policía bonaerense intensificaron este viernes la búsqueda del hombre acusado de dispararle a una mujer que navegaba con familia y amigos en Escobar. Según confirmaron fuentes policiales, se trata de una búsqueda contrarreloj, con despliegue de drones, helicópteros y patrullas fluviales.

Ana Marquis, vecina del barrio El Naudir, paseaba el domingo junto a siete personas hacia el río Luján. El viaje transcurría con normalidad hasta que la mujer advirtió a su marido, Martín, que había recibido un disparo y no podía respirar. El hombre notó la herida y cedió el timón para socorrerla.

El Grupo Halcón busca al presunto autor del disparo que hirió gravemente a una mujer en el río Paraná.

Quince minutos después llegaron al Hospital de Escobar, desde donde Marquis fue trasladada al Sanatorio Otamendi. El disparo le perforó un pulmón y generó una situación crítica que mantiene en alerta a la familia y a los vecinos de la zona.

Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense comunicaron que el operativo se centra en una zona de islas del río Paraná, donde se presume que el sospechoso podría estar oculto. Las imágenes difundidas muestran a los agentes del Grupo Halcón desplazándose con apoyo aéreo y acuático.

Mientras tanto, los investigadores buscan determinar desde dónde salió el disparo y si se trató de un hecho intencional o accidental. La fiscalía de Escobar interviene en la causa y trabaja junto a Prefectura Naval y la DDI Zárate-Campana para esclarecer el ataque.

