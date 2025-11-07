San Telmo: Una joven de 18 años murió tras caer de un balcón y detuvieron al novio

Su pareja, Nahuel Castillo Corminola, también de 18 años, fue detenido por orden del juez Manuel de Campos, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5. Tenía arañazos en la espalda y es el principal sospechoso.

lg Pablo López, padre de la joven, reclama justicia y promete que su historia no quedará en silencio.

El padre de Matilda contó que había notado señales de control y violencia en la relación. “Se lo pedí, se lo imploré, que no siguiera con él”, recordó. Dijo que su hija se había alejado de sus amigos y que el joven insistía en quedarse a dormir en la residencia.

Los investigadores buscan ahora a una excompañera que vivía en la habitación contigua, como posible testigo de lo ocurrido.

El mensaje del padre

Pablo López escribió una carta abierta en redes sociales en la que señaló:

“Estoy destrozado. Odio no haber podido protegerla. ¿Era necesario que llegara a un femicidio para que entendamos el peligro?”

Prometió que su hija no será una más. “Cuando vuelva con sus cenizas, haré una marcha con velas por todas las chicas que ya no están. Promesa”, escribió.