San Telmo: Una joven de 18 años murió tras caer de un balcón y detuvieron al novio

Matilda López Sanzetenea, de 18 años, fue hallada con vida tras caer desde el segundo piso de una residencia. Su pareja, Nahuel Castillo Corminola, tenía lesiones. La familia reclama que se investigue como femicidio.
Matilda López Sanzetenea, de 18 años, llegó a Buenos Aires a principios de año desde Cochabamba, Bolivia, con el plan de estudiar Diseño Audiovisual en la UBA. Vivía en una residencia sobre la calle Defensa, en el barrio porteño de San Telmo. El sábado por la noche, cayó desde el balcón del segundo piso y murió un día después en el Hospital Argerich.
Su pareja, Nahuel Castillo Corminola, también de 18 años, fue detenido por orden del juez Manuel de Campos, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5. Tenía arañazos en la espalda y es el principal sospechoso.
El padre de Matilda contó que había notado señales de control y violencia en la relación. “Se lo pedí, se lo imploré, que no siguiera con él”, recordó. Dijo que su hija se había alejado de sus amigos y que el joven insistía en quedarse a dormir en la residencia.
Los investigadores buscan ahora a una excompañera que vivía en la habitación contigua, como posible testigo de lo ocurrido.
Pablo López escribió una carta abierta en redes sociales en la que señaló:
“Estoy destrozado. Odio no haber podido protegerla. ¿Era necesario que llegara a un femicidio para que entendamos el peligro?”
Prometió que su hija no será una más. “Cuando vuelva con sus cenizas, haré una marcha con velas por todas las chicas que ya no están. Promesa”, escribió.
