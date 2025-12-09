Coronel Suárez: Mató a su hijo de 4 años y después se quitó la vida

Todo comenzó cuando el hombre llamó por teléfono a su ex pareja, Daiana García, quien se desempeña como sargento de la Policía Comunal. En esa comunicación, Suárez le informó que estaba estacionado sobre la ruta con el niño y que iba a matarlo. Ante la gravedad de la advertencia, la mujer dio aviso inmediato y se envió un móvil policial al acceso de la localidad.

1765281243207 Localidad de Huanguelén.

Al llegar, los efectivos encontraron un camión Mercedes Benz detenido. Dentro de la cabina estaban los dos ocupantes con heridas de arma de fuego en la cabeza. El menor aún respiraba y fue trasladado con urgencia al hospital local, donde murió pocos minutos después pese a los esfuerzos médicos.

Pruebas y antecedentes

En el interior del vehículo se halló una pistola calibre 22 junto a manchas de sangre. La autopsia determinó que ambas muertes fueron causadas por disparos en la cabeza. Además, se constató que el hombre había dejado un mensaje previo en un estado de WhatsApp, donde anticipaba lo que pensaba hacer.

En el marco de la investigación, trascendió que Suárez dejó una carta dirigida a García que recopiló el medio La Brújula 24. En el texto, el hombre escribió: " Nos vamos con Fran así estás tranquila como lo decidiste. Me volviste a mentir en la cara, te burlaste de mí otra vez y no te lo voy a permitir". También expresó: "Yo a Fran lo voy a seguir cuidando siempre conmigo. En cambio vos no lo vas a volver a ver nunca más".

"Veamos qué tan feliz sos cuando veas un nene como Fran con su mamá, con su guardapolvos de jardín como usaba tu hijo o veas jugando niños jugando como podría estar él y se lo arrebataste vos por una vida de turra y te plantearás si es mejor vida esa o la de una familia".

coronel-suarez El camión fue hallado detenido en el ingreso a la localidad, a metros de la Ruta 60.

"Lo tenías todo y lo perdiste, así que ahora me toca decírtelo a mi, pan y ajo, no valés nada Daiana ni como mujer, ni como madre, ni como persona. Te merecés lo peor por el resto de tu vida y sé que así será, no servís para dar hijos y lo sabés ya que Fran fue un milagro después de tantas pérdidas y lo sabés bien a eso".

Según informaron fuentes policiales, existían antecedentes de violencia familiar entre los padres. También se indicó que había medidas cautelares vigentes en el pasado, las cuales estaban vencidas desde el 4 de diciembre .

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que sigue reuniendo elementos para cerrar las circunstancias del doble fallecimiento.