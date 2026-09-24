Imputaron al cantante Damián Córdoba por incumplir la cuota alimentaria de su hija

La Fiscalía de Instrucción N° 15 lo acusó por cinco hechos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. La deuda superaría los 22 millones de pesos.
El cantante de cuarteto Damián Córdoba fue imputado por presunto incumplimiento de la cuota alimentaria de su hija adolescente, de 14 años, medida que fue adoptada por la Fiscalía de Instrucción N° 15 a partir de una denuncia presentada por la madre de la menor.
Córdoba está acusado de cinco hechos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Según la investigación, en distintos períodos habría omitido realizar los aportes correspondientes, los habría efectuado de manera discontinuada o fuera de las fechas establecidas. La deuda, de acuerdo con la información del expediente, superaría los 22 millones de pesos.
El fiscal Juan Pablo Kringer explicó que la investigación reunió distintos elementos para determinar los hechos denunciados. Entre ellos se incorporaron testimonios, informes de bases públicas y privadas, movimientos de cuentas bancarias y otras averiguaciones realizadas durante el proceso.
“A raíz de la denuncia radicada en la fiscalía de Instrucción a mi cargo, nos abocamos a reunir los elementos probatorios que permitieran comprobar los hechos allá noticiados”, señaló Kringer al referirse al inicio de la investigación.
Según consta en el expediente, el artista también realizó una gira por España durante el período analizado. La Fiscalía estimó que sus ingresos durante esa etapa se ubicaron entre los 10 millones y los 15 millones de pesos.
En ese contexto, el fiscal sostuvo que Córdoba habría omitido realizar los pagos correspondientes pese a contar con esos ingresos. La imputación contempla los cinco episodios investigados y se encuentra vinculada exclusivamente al presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
La causa se inició a partir de la denuncia de la madre de la adolescente y continúa bajo investigación de la Fiscalía de Instrucción N° 15. La imputación constituye el señalamiento formal de los hechos investigados y no implica por sí misma una condena.
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