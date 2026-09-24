Imputaron al cantante Damián Córdoba por incumplir la cuota alimentaria de su hija

Según consta en el expediente, el artista también realizó una gira por España durante el período analizado. La Fiscalía estimó que sus ingresos durante esa etapa se ubicaron entre los 10 millones y los 15 millones de pesos.

En ese contexto, el fiscal sostuvo que Córdoba habría omitido realizar los pagos correspondientes pese a contar con esos ingresos. La imputación contempla los cinco episodios investigados y se encuentra vinculada exclusivamente al presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

La causa se inició a partir de la denuncia de la madre de la adolescente y continúa bajo investigación de la Fiscalía de Instrucción N° 15. La imputación constituye el señalamiento formal de los hechos investigados y no implica por sí misma una condena.