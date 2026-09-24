Hernán Bloquero se quebró tras la denuncia de Sofía Gonet y prometió ir a la comisaría

En ese contexto, adelantó que le pedirá disculpas a Gonet y que también podría hacerlo con Pettinato. “Yo le voy a pedir disculpas solamente a La Reini. Lo que me aconsejaron es que le pida disculpas a Homero”, explicó.

Sobre el episodio ocurrido en la puerta del streaming Olga, reconoció que su accionar con Pettinato se le fue de las manos. “Sé que lo de Homero se me fue de las manos, lo entiendo”, afirmó.

Además, Bloquero adelantó que la próxima semana podría presentarse en una dependencia policial para explicar lo sucedido. “Voy a ver si la semana que viene voy para la comisaría 14B a aclarar todo esto”, señaló.

El hombre también negó las acusaciones de Gonet sobre un supuesto acoso sostenido durante años y rechazó haber utilizado cuentas falsas para contactarla. “Eso que dijo que la acoso desde hace más de 10 años, es mentira. Nunca le mandé mensajes de cuentas truchas”, sostuvo.

También negó haberle hecho magia negra y aseguró que sus acciones estaban relacionadas con pedir por el bienestar de la influencer. “Lo que yo hago es pedirle a Dios y al universo que ella esté protegida”, afirmó.

Bloquero aseguró además que no conoce personalmente a Gonet y cuestionó que ella pueda sentirse acosada por sus acciones. “A ella no la conozco personalmente. ¿Cómo se puede sentir acosada? Tendría que estar orgullosa”, manifestó.

Por último, aseguró que la situación lo mantiene intranquilo y que espera poder resolverla. “Hasta que todo esto no se termine yo no voy a poder estar tranquilo”, concluyó.

Qué dijo Homero Pettinato sobre Hernán Bloquero

Homero Pettinato denunció a Bloquero después de que el hombre se presentara en la puerta del streaming donde trabaja. Según relató el influencer, el acusado lo había amenazado de muerte durante aproximadamente dos años y volvió a aparecer en su lugar de trabajo.

“Amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo”, sostuvo Pettinato, quien además confirmó que solicitó un botón antipánico.

El influencer también cuestionó las explicaciones de Bloquero y aseguró que se trata de una situación que debe ser investigada. “Es bastante incoherente como habla”, señaló, y agregó que hay personas que lo habían visto recientemente.

Pettinato también se refirió al vínculo entre Bloquero y Gonet y sostuvo que ella lo tenía bloqueado, mientras que él también tenía bloqueado al hombre señalado. “Que diga que no es fan y no es una obsesión lo que tiene, es una incoherencia total”, afirmó.

Además, remarcó que el problema no se solucionaría solamente con una disculpa. “No es por una disculpa, sino por él”, expresó Pettinato, quien consideró que la situación es grave.

El influencer también relató el temor que sintió después del episodio. “Uno tarda en entender y en caer que la amenaza es real y es contra vos. Quiero que den con su paradero”, concluyó.