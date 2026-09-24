Un jubilado de 85 años murió durante una entradera en Bernal Oeste

La causa de muerte todavía no está confirmada. En un primer momento se manejó la posibilidad de que el hombre hubiera sufrido un infarto o una descompensación cardíaca durante el forcejeo, aunque los peritos deberán establecer mediante la autopsia si el fallecimiento se produjo por un cuadro cardíaco, por los golpes o por otra lesión.

Cómo ingresaron los delincuentes y la fuga

Los investigadores sospechan que el robo pudo haber sido planificado. Según la reconstrucción inicial, los asaltantes habrían ingresado desde una propiedad lindera: saltaron una reja, atravesaron un pasillo y luego una medianera hasta llegar al patio trasero de la casa de Lamas. Desde allí habrían entrado por una ventana.

La esposa de la víctima declaró que eran al menos cinco delincuentes y que todos estaban encapuchados. Un vecino que advirtió movimientos sospechosos también señaló que los vio con pasamontañas, guantes y ropa oscura.

Tras el robo, los asaltantes escaparon por un recorrido similar al utilizado para ingresar y subieron a un vehículo que los esperaba en las inmediaciones. Las cámaras de seguridad de la zona ya fueron incorporadas a la investigación para intentar identificar el automóvil y reconstruir la fuga.

Por el momento no hay detenidos. La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Curra Zamaniego, titular de la UFI N°6 de Quilmes, quien ordenó distintas medidas para identificar a los responsables y determinar con precisión cómo ocurrió la muerte de Lamas.