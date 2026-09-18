La Ciudad le pone más trabas a los deudores alimentarios: no podrán apostar en línea

Para garantizar el cumplimiento de la medida, las empresas operadoras deberán consultar de manera automatizada y en tiempo real el RPAM antes de habilitar una cuenta a un nuevo usuario.

Si una plataforma detecta que una persona incluida en el Registro ya tiene una cuenta operativa, deberá suspenderla de inmediato y notificar la situación tanto al RPAM como a la Justicia de la Ciudad.

Las empresas de juego que no cumplan con estos controles podrán recibir sanciones graduadas de acuerdo con la regulación del sector, los pliegos de concesión y el Régimen de Faltas.

“Desde Lotería celebramos la sanción de esta ley porque apunta a que el Juego Responsable también sea una herramienta para proteger los derechos de chicos y adolescentes”, sostuvo el presidente de LOTBA, Jesús Acevedo. “Para nosotros es importante que el sistema de juego regulado pueda acompañar políticas que tienen que ver con la responsabilidad y con la protección de los menores de edad. Quien tiene una deuda alimentaria con sus hijos tiene una obligación que debe cumplir y no corresponde que pueda destinar recursos a las apuestas”, agregó.

La iniciativa incorpora un nuevo artículo, el 17 bis, a la Ley N° 269, que estableció la creación del Registro. También suma otro artículo referido a los sistemas informáticos de consulta automatizada en tiempo real y a la protección de los datos personales.

En la Ciudad, los deudores alimentarios morosos también tienen prohibido ingresar a estadios de fútbol y espectáculos masivos mediante operativos de control. Desde que comenzaron estos procedimientos, hace más de un año, se impidió el ingreso de 284 personas que figuraban inscriptas en el Registro.

El Registro de Deudores Alimentantes Morosos cuenta con 13.500 deudores de la Ciudad y de las 14 provincias que suscribieron convenios, y está a cargo del Ministerio de Justicia porteño.

En territorio porteño, quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias también tienen prohibido sacar tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes o solicitar y renovar créditos en el Banco Ciudad. Además, no pueden tramitar la licencia de conducir, salvo la profesional, postularse a cargos públicos, ser candidatos, participar en concursos ni ser designados en cargos judiciales, entre otras restricciones.