Inseguridad en Ezeiza: le dispararon dos veces para robarle la moto

El hecho ocurrió en la Avenida Jorge Newbery, frente al Barrio Madres II, cuando cuatro delincuentes los interceptaron y, tras amenazarlos con armas, les robaron una motocicleta Honda Tornado color naranja.

Según se observa en el video, mientras las víctimas paseaban en su moto disfrutando de la tarde, los ladrones se fueron sobre ellos en otro rodado para intentar robarles.

En ese momento y ante los gritos de los presentes, uno de los asaltantes bajó de la motocicleta en la que venía y, mediante ademanes y amenazas, le robó a la pareja su Honda Tornado.

Según el portal Línea Azul, una de las víctimas, identificada como L.E.L., de 25 años y domiciliado en Tristán Suárez, hizo la denuncia ante la Policía Bonaerense y relató que, al momento en que los asaltantes emprendían la fuga, escuchó dos disparos de arma de fuego que impactaron contra el suelo, tal como se puede ver en el video.

Los agentes policiales llegaron rápidamente al lugar, pero los delincuentes ya se habían dado a la fuga en dirección a la calle Fair, por lo que solo tomaron declaración a los testigos del hecho.

El joven dueño de la moto robada precisó que el ladrón bajó de otro vehículo igual y, con amenazas gestuales, lo obligó a entregar el rodado. Luego, mientras el resto de los cómplices aguardaba en movimiento, se produjo la huida que terminó con disparos al suelo.

El denunciante explicó a los agentes que el vehículo en cuestión no tenía patente.

Las fuentes consultadas por ese medio anteriormente mencionado confirmaron que tanto L.E.L. como su pareja se encuentran ilesos, aunque el susto fue inevitable debido a la presencia de armas y las detonaciones.

Hasta el momento, las diligencias continúan con el objetivo de dar con los responsables de un robo que se produjo a plena luz del día y frente a un sector concurrido de la localidad.

El caso quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 02 de Ezeiza, que dispuso que el Grupo Táctico Operativo (GTO) quedara a cargo de las tareas investigativas para el esclarecimiento del hecho.