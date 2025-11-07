El comunicado de la AFA tras una nueva reunión con los dirigentes de San Lorenzo

"En el día de la fecha, en el Predio Lionel Andrés Messi se llevó a cabo la segunda reunión entre el Presidente de AFA, Claudio Tapia, y los miembros de la Comisión Directiva y Asamblea del Club Atlético San Lorenzo, a fin de escuchar y tratar de lograr un consenso sobre la vida política e institucional de la entidad", comenzó el comunicado.

"Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de la Casa, no ha existido un acuerdo donde se establezca un proyecto político en beneficio de San Lorenzo. Dicha situación provoca que, en los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir, respetando siempre las vías estatutarias a fin de cumplir la resolución judicial vigente", concluyó.

Tras una primera reunión frustrada, que se llevó a cabo días atrás, la mayoría de la oposición sanlorencista llegó a un punto común, por lo que se decidió pactar una nueva reunión con AFA para este viernes, también en Ezeiza.

Bajo la idea de que lo mejor para el futuro del club sería la salida de Marcelo Moretti, este grupo de dirigentes comenzó a darle forma a la idea de provocar nuevamente la acefalía, crear una comisión transitoria y después llamar a elecciones. Sin embargo, el nuevo cónclave en la AFA tampoco prosperó...

Más allá de la crisis dirigencial, San Lorenzo se encuentra quinto de la Zona B del Torneo Clausura con 22 puntos, producto de seis triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. Y, salvo una catástrofe, jugará los cuartos de final del campeonato argentino.