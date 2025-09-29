Triple Crimen de Florencio Varela: arrestan a la sobrina del prófugo que fue capturado tras huir a Bolivia

“Sabíamos que esto podía pasar desde el momento en que se comprueba que ella está arriba del auto y así se lo hicimos saber al fiscal”, señaló el abogado defensor de Sotacuro Lázaro, Guillermo Endi. "Va a entregar todo, el teléfono, el auto, todo. Ya le presentamos todo al fiscal”, añadió en una entrevista televisiva.

El delantero consideró que la situación podría favorecer a su defendida: "Es mejor, porque ella no tenía dónde ir y estaba amenazada”.

Antes de ser detenida, Florencia Ibáñez se desligó de cualquier vínculo con los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). "Sí, dicen que hicimos de apoyo, eso dicen, pero no es así. Yo estuve en el auto porque es de mi tío. Mi tío es Víctor Sotacuro. Fue un cruce que tuvimos, porque yo también uso el auto, de hecho el Telepase está a mi nombre”, comentó.

De acuerdo con su testimonio, ella estaba en el barrio porteño del Bajo Flores junto a un amigo cuando cruzaron a Sotamuro. "Mi tío me dijo que tenía que buscar a un pasajero y si le podía dar el auto. Ahí le dije que sí y me explicó que era un amigo del barrio, si lo quería acompañar y yo le dije: ‘Dale, vamos’”, comentó.

Ibáñez reconoció que viajaron hasta Florencio Varela. “Estuvimos en un kiosco, tomando algo y me dice que había hablado con el pasajero y que le avisó que iba a necesitar el viaje en tres horas, eso habrá sido a las 9 de la noche. Ahí yo le dije que tenía que trabajar, y que me lleve al Bajo Flores de nuevo”, continuó en su relato. Y agregó: "A la vuelta nos dejó a las 12.48 de la noche, más o menos. Y de ahí él se fue solo, me dejó en el barrio con mi acompañante y se llevó el auto”.

La mujer negó haber estado en la casa de Florencio Varela donde hallaron los cuerpos de las víctimas: “Yo no estuve en la casa. No tengo relación con el hecho. Hay cámaras, hay pruebas. Voy a dar mi celular, voy a dar el auto y no sé qué otras cosas más quieren, yo doy todo y voy a hablar con el fiscal”.

La búsqueda de las tres chicas finalizó con la confirmación del hallazgo de sus cuerpos en una vivienda de Florencio Varela. Los cuerpos de las tres chicas fueron encontrados hace una semana en Florencio Varela.

Así las cosas, se convirtió en la séptima detenida, luego de las capturas de Miguel Villanueva Silva, de 25 años; María Celeste González Guerrero (28); Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), alojados en el complejo de Melchor Romero, en La Plata.

Por su parte, Ariel Giménez, el hombre que habría sido contratado para cavar los pozos donde se enterraron los cuerpos, los cuales fueron cubiertos con hormigón, se negó a declarar este martes, mientras que continúan las búsquedas de Julio Valverde, alías "Pequeño J", y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 23 años.