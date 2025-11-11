La desgarradora despedida de la mamá de Débora Bulacio

Luego de conocerse la triste noticia, María Luisa del Valle, la mamá de Débora compartió un desgarrador posteo a través de su cuenta persona de de Facebook.

“Tocó tu cuerpo, no tu alma. Sos libre, vuela alto hasta los brazos de nuestro creador. Te amamos y queda en nosotros todo tu amor, tus sonrisas y tus ganas de siempre ayudar a los demás”, escribió María Luisa del Valle.

“Dios nos prestó por un ratito tu vida. Abrazo a tu bebé que te esperaba allí arriba y te encontraste con tu hermanita mayor. Seguro que ya estás abrazándolos y diciéndoles ‘te amo’”, continuó en la carta.

Y cerró: “Hasta que nos volvamos a abrazar. Mientras viva, lucharemos por vos. Se hará justicia, tenelo por seguro. La justicia celestial y la terrenal se unieron. Te quisieron ocultar pero se olvidó que sos luz y en las tinieblas, la luz resplandece”.

"Gracias a las fuerzas policiales,Bomberos,fuerzas judiciales de Necochea, organización Dirección de Género,U.P.37,medio de comunicación, municipio de Bto Juárez, Delegación Barker,Iglesia de diferentes ciudades, que oraron y siguen en oración,FLIA,amigos,vecino,si me olvido de alguien discúlpenme,. gracias,gracias, gracias", escribió María Luisa en otro posteo.

El hecho

El cuerpo de Débora Bulacio, la mujer que había desaparecido en la ciudad balnearia de Necochea, fue hallado en la zona conocida como “Lago de los Cisnes” y la Justicia acusa a su novio por el femicidio.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubican a su novio que arrastraba una bolsa negra hacia la zona durante la madrugada del domingo.

El cadáver presenta golpes, motivo por el que se confirma el femicidio, al tiempo que el fiscal Walter Pierrestegui, de la Unidad Funcional de Instrucción número 20, viajaba a la escena para reconocerlo.

La víctima de 38 años estaba extraviada desde el sábado 8 de noviembre cuando concurrió a un camping junto al detenido.