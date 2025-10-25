Investigan a un narco peruano preso como cerebro del triple crimen

El hombre se encuentra alojado en la Alcaidía Cavia de la Policía Federal, en el barrio porteño de Palermo, y era investigado por otra causa de tráfico de drogas mientras esperaba su extradición a Perú.

La pista surgió a partir del testimonio de una presa con identidad reservada, quien reveló que Zabaleta Cubas habría ordenado los asesinatos desde su celda. Según su relato, el detenido mantenía contacto telefónico con los autores materiales y registraba detalles de la operación en una libreta verde, hallada durante el allanamiento ordenado por el fiscal Adrián Arribas.

Cubas Zavaleta, de 31 años, es oriundo de Trujillo. Tuvo causas penales en su país por robo de vehículos, usurpación de terrenos y tenencia de armas. La causa en la que se lo investiga por narcotráfico está a cargo del juez Luis Armella.

A Cubas Zavale se lo conoce como “El Señor Jota” y fue arrestado en Lanús. También, registró un domicilio en la zona de Gerli.

Hallan un cuaderno en el allanamiento

En el operativo, la DDI de La Matanza secuestró el cuaderno junto a once papeles con anotaciones, números telefónicos, copias de libros de guardia, registros de visitas y libros de pertenencias. Todo ese material será peritado para determinar si el recluso fue el autor intelectual del crimen.

De acuerdo con los investigadores, la interna que se desató dentro de una red narco local podría haber sido el móvil del ataque. La hipótesis sostiene que Zabaleta Cubas, conocido en el ambiente como “el cerebro”, habría dado la orden para eliminar a las jóvenes por un ajuste de cuentas vinculado a una disputa territorial.

Mientras tanto, Mónica Débora Mujica, pareja de Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los principales imputados por el caso, se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas y seguirá detenida en la DDI La Matanza mientras se define su situación procesal.

La mujer fue arrestada en la Ciudad de Buenos Aires y está acusada de coautora del asesinato de Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), halladas muertas en Florencio Varela en un hecho con características de narcofemicidio.

Según fuentes judiciales, Mujica optó por el silencio por recomendación de su defensor oficial. El fiscal Arribas había anticipado que tomaría su testimonio “en cuanto llegara su abogado”, algo que finalmente no ocurrió.

Los imputados por el triple crimen

El fiscal Arribas imputó a los involucrados por privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por haber tenido como víctima a una menor de edad, en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido con alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

Hasta el momento, diez personas están detenidas en el país, entre ellas Sotacuro, Ibáñez, Matías Agustín Ozorio (28), Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Iván Jeremías Giménez (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

En tanto, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue capturado en Perú, donde cumple prisión preventiva en el penal Cantera de Cañete a la espera de su extradición.

A un mes del hallazgo de los cuerpos, el fiscal solicitó la prisión preventiva para ocho de los acusados en Argentina y pidió que la causa pase al fuero federal, dado el vínculo directo con el narcotráfico.

La revocación de la cautelar ambiental que rodeaba al caso y la aparición del supuesto “autor intelectual” agregan nuevas capas de complejidad a un expediente que ya involucra múltiples jurisdicciones, delitos federales y una trama de violencia que combina el narcotráfico con la trata y el femicidio.

Mientras la Justicia avanza sobre los nuevos peritajes, los investigadores intentan determinar el rol de cada detenido en la secuencia del crimen. Los cuerpos de Morena, Brenda y Lara fueron hallados con signos de tortura, lo que refuerza la hipótesis de una ejecución premeditada y coordinada.