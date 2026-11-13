Juicio a Pity Álvarez: sus abogados sostuvieron que actuó en legítima defensa

Javier Baños aseguró que la legítima defensa comenzó mucho antes de los disparos, a partir de un robo previo mencionado por Álvarez y otros testigos. El abogado destacó la declaración de Agustina Inbernoz, pareja del músico al momento del crimen, quien describió un contexto de violencia. “No tenía miedo de ‘Pity’, tenía miedo en general”, recordó el defensor, que también cuestionó las interrupciones durante su interrogatorio.

Baños citó a Inbernoz, quien dijo que Díaz no dejaba retirarse a Álvarez y quería continuar la pelea. “Si esto no es una privación ilegal de la libertad, ¿qué es?”, planteó. También sostuvo que el músico estaba calmado por los efectos del clonazepam y la morfina, mientras que Díaz se encontraba eufórico por el consumo de alcohol.

“Es más que obvio que esa noche ‘Pity’ no quería pelear. No quería porque no podía: tenía dañada la cadera. Es una persona discapacitada. Además tenía que llevar a su novia al Pinar de Rocha”, siguió Baños. “Existió una agresión ilegítima previa y hubo privación ilegal de la libertad”, aseguró.

“Hay que hacer un esfuerzo muy grande, señores jueces, para no creer en la versión de ‘Pity’ Álvarez. Lo mismo ocurre con Agustina Inbernoz, que dijo que la víctima hizo tres veces un ademán de sacar algo de la cintura”, dijo Baños.

“En este marco, no me parece irracional la conducta de Álvarez. Hizo lo que cualquiera hubiera hecho en su lugar. Pensemos entre todos: ¿qué es lo que hubiéramos hecho, retenidos a la 1.30 de la madrugada al pie de un monoblock en Villa Lugano, frente a un boxeador de 1,90 metros, fuera de control y recién operados de la cadera?”.