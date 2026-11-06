Juicio contra Pity Álvarez: la querella pidió 11 años y 2 meses de prisión

Fabián Améndola, abogado de la familia de la vpíctima, peticionó que el músico realice salidas laborales para reparar el daño de los particulares damnificados.
El abogado Fabián Améndola solicitó este viernes una pena de 11 años y 2 meses de prisión contra Pity Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.
Los alegatos de clausura comenzaron a las 11:30 en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde la querella solicitó que esa sentencia sea cumplida bajo la modalidad del arresto domiciliario, según informaron fuentes del caso.
Además, Améndola -socio del letrado Fernando Burlando- peticionó que Álvarez realice salidas laborales con el objetivo de reparar el daño de los particulares damnificados.
El debate se reanudará el próximo miércoles 11 con los alegatos del fiscal federal Sandro Abraldes, quien imputó al sindicado por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de 8 a 25 años de prisión, mientras que el viernes 13 será el turno de los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, representantes legales del músico.
Álvarez compareció por primera vez este lunes en el debate y remarcó que “se sintió acorralado por un tipo peligroso”, mientras que aseguró: “Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo”.
Además, el artista recordó haber escuchado a Agustina, la joven que estaba con él, gritarle: “¡Lo mataste, lo mataste!”.
En tanto, Álvarez relató la salida del lugar y aseguró que ambos estaban alterados por lo sucedido: “Yo viví por primera vez eso. No pensé, eso no era yo. Me transformé, me transformé, no sé”.
Los hechos ocurrieron en la a madrugada del 12 de julio de 2018, alrededor de la 1:30., en el complejo habitacional Cardenal Samoré en Villa Lugano.
Tras una discusión previa originada a finales de 2017 (cuando la víctima le habría reclamado o robado dinero de una mochila), Pity Álvarez discutió con Díaz y le disparó cuatro veces con una pistola calibre 7.65, tres impactos en la cabeza y uno en el pecho.
Luego del crimen, el músico descartó el arma en una alcantarilla y huyó en un auto junto a su novia hacia el boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.
Al día siguiente, tras permanecer prófugo unas 20 horas, se entregó en la comisaría diciendo: “Yo fui el que disparó, lo maté porque era entre él y yo”
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