Juicio contra Pity Álvarez: la querella pidió 11 años y 2 meses de prisión

Declaración de Pity Álvarez

Álvarez compareció por primera vez este lunes en el debate y remarcó que “se sintió acorralado por un tipo peligroso”, mientras que aseguró: “Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo”.

Además, el artista recordó haber escuchado a Agustina, la joven que estaba con él, gritarle: “¡Lo mataste, lo mataste!”.

En tanto, Álvarez relató la salida del lugar y aseguró que ambos estaban alterados por lo sucedido: “Yo viví por primera vez eso. No pensé, eso no era yo. Me transformé, me transformé, no sé”.

Los hechos ocurrieron en la a madrugada del 12 de julio de 2018, alrededor de la 1:30., en el complejo habitacional Cardenal Samoré en Villa Lugano.

Tras una discusión previa originada a finales de 2017 (cuando la víctima le habría reclamado o robado dinero de una mochila), Pity Álvarez discutió con Díaz y le disparó cuatro veces con una pistola calibre 7.65, tres impactos en la cabeza y uno en el pecho.

Escándalo en el juicio contra el Pity Álvarez: El músico "descalzo y a los gritos" y amenazas.

Luego del crimen, el músico descartó el arma en una alcantarilla y huyó en un auto junto a su novia hacia el boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.

Al día siguiente, tras permanecer prófugo unas 20 horas, se entregó en la comisaría diciendo: “Yo fui el que disparó, lo maté porque era entre él y yo”