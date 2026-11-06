Policiales |

Juicio contra Pity Álvarez: la querella pidió 11 años y 2 meses de prisión

Fabián Améndola, abogado de la familia de la vpíctima, peticionó que el músico realice salidas laborales para reparar el daño de los particulares damnificados.

El abogado Fabián Améndola solicitó este viernes una pena de 11 años y 2 meses de prisión contra Pity Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Los alegatos de clausura comenzaron a las 11:30 en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde la querella solicitó que esa sentencia sea cumplida bajo la modalidad del arresto domiciliario, según informaron fuentes del caso.

El debate se reanudará el próximo miércoles 11 con los alegatos del fiscal federal Sandro Abraldes, quien imputó al sindicado por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de 8 a 25 años de prisión, mientras que el viernes 13 será el turno de los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, representantes legales del músico.

Declaración de Pity Álvarez

Álvarez compareció por primera vez este lunes en el debate y remarcó que “se sintió acorralado por un tipo peligroso”, mientras que aseguró: “Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo”.

Además, el artista recordó haber escuchado a Agustina, la joven que estaba con él, gritarle: “¡Lo mataste, lo mataste!”.

En tanto, Álvarez relató la salida del lugar y aseguró que ambos estaban alterados por lo sucedido: “Yo viví por primera vez eso. No pensé, eso no era yo. Me transformé, me transformé, no sé”.

ADEMÁS: "Cerebro primitivo": dos peritos describieron el deterioro cognitivo de Pity Álvarez

Los hechos ocurrieron en la a madrugada del 12 de julio de 2018, alrededor de la 1:30., en el complejo habitacional Cardenal Samoré en Villa Lugano.

Tras una discusión previa originada a finales de 2017 (cuando la víctima le habría reclamado o robado dinero de una mochila), Pity Álvarez discutió con Díaz y le disparó cuatro veces con una pistola calibre 7.65, tres impactos en la cabeza y uno en el pecho.

Escándalo en el juicio contra el Pity Álvarez: El músico

Escándalo en el juicio contra el Pity Álvarez: El músico "descalzo y a los gritos" y amenazas.

Luego del crimen, el músico descartó el arma en una alcantarilla y huyó en un auto junto a su novia hacia el boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.

Al día siguiente, tras permanecer prófugo unas 20 horas, se entregó en la comisaría diciendo: “Yo fui el que disparó, lo maté porque era entre él y yo”

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados