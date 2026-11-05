Pity Álvarez dio positivo de cocaína tras declarar por primera vez en el juicio

El músico reconoció haber consumido durante su salida de la clínica psiquiátrica hasta la audiencia. Este viernes comienzan los alegatos.
La clínica psiquiátrica donde Pity Álvarez permanece internado desde el 2 de octubre reveló que el músico dio positivo de cocaína después de asistir a la audiencia en el marco del juicio por el homicidio de Christian Díaz.
"Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá", le dijo a los profesionales de Solar Colonial, de acuerdo a lo que arrojó el informe. El músico agregó: "Ahora entiendo por qué declaró tan bien y de corrido cuatro horas. Cuando está drogado parece normal".
El informe fue llevado al Juzgado Nacional en lo Civil N°4, que interviene en la internación del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.
El músico salió de la clínica en ambulancia, acompañado por un médico, un enfermero y personal de su entorno. De todos modos, el enfermero no pudo estar cerca de él por las medidas de seguridad. Cuando el personal quiso revisar sus pertenencias, destruyó un envoltorio confeccionado con fragmentos de bolsas plásticas, y se negó a decir quien fue la persona que le suministró la bolsa. "Secreto de adicto", habría respondido.
El juicio contra Pity Álvarez acusado de asesinar de cuatro disparos a Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, se reanudará el viernes con la declaración de la hermana del cantante y los alegatos de la querella.
Fuentes del caso informaron que la jornada comenzará a las 11:30 en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde prestará testimonio la familiar del músico y luego comenzará la etapa de los alegatos de clausura a cargo del abogado Fabián Améndola -socio de Fernando Burlando-, uno de los representantes legales de la familia de la víctima.
Además, el miércoles 11 será el turno del fiscal federal Sandro Abraldes, al tiempo que el viernes 13 darán a conocer sus conclusiones los letrados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, defensores del imputado.
Álvarez compareció por primera vez este lunes en el debate y remarcó que "se sintió acorralado por un tipo peligroso", mientras que aseguró: "Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo".
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