Pity Álvarez dio positivo de cocaína tras declarar por primera vez en el juicio

A Pity Alvarez se lo acusa de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz, en el complejo Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Comienzan los alegatos en el juicio

El juicio contra Pity Álvarez acusado de asesinar de cuatro disparos a Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, se reanudará el viernes con la declaración de la hermana del cantante y los alegatos de la querella.

Fuentes del caso informaron que la jornada comenzará a las 11:30 en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde prestará testimonio la familiar del músico y luego comenzará la etapa de los alegatos de clausura a cargo del abogado Fabián Améndola -socio de Fernando Burlando-, uno de los representantes legales de la familia de la víctima.

Además, el miércoles 11 será el turno del fiscal federal Sandro Abraldes, al tiempo que el viernes 13 darán a conocer sus conclusiones los letrados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, defensores del imputado.

Álvarez compareció por primera vez este lunes en el debate y remarcó que "se sintió acorralado por un tipo peligroso", mientras que aseguró: "Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo".