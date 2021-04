La Boca: buscan a una joven de 18 años desaparecida

Su familia no tiene novedades desde el 30 de marzo y según contó su madre, Paola Rojas, la joven desapareció sin su hija "y su pareja y padre del bebé nos dijo que ella había abandonado el hogar".

María Esther es oriunda de Río Negro y se había ido a vivir a Buenos Aires con su padre hace dos años, donde conoció a su actual pareja, de 35 años.

"Mi hija vive para la beba y todos el tiempo hablamos de la beba. Yo no concibo que mi hija hubiese abandonado la casa sin llevarse a la nena", precisó la madre.

Contó que el 30 de marzo pasado, al ser advertida por un posteo de Facebook, comenzó a llamarla por teléfono, el cual daba constantemente apagado. La madre dijo que luego la llamó la pareja de su hija avisándole que la joven había abandonado el hogar y que no se había llevado a la beba ni ninguna de sus pertenencias.

"Yo le pedí por favor que fuera a hacer la denuncia a la comisaría, pero me dijo que no se la quisieron tomar, y le pedí también que fuera a hacer la denuncia a la fiscalía porque la beba es lactante y no puede estar separada de la mamá", señaló la mujer.

Rojas aseguró que recibió amenazas de parte de la madre de la pareja de su hija y que llamó desde Río Negro a todas las comisarías del barrio de La Boca para dar con su paradero.

ADEMÁS:

"En una de ellas me avisaron que mi hija había hecho una denuncia por violencia doméstica el 10 de marzo pasado y que luego la levantó. Desde ese momento estamos todos muy preocupados", dijo la madre.

"Ahora la familia y los amigos me están tratando de ayudar a reunir los fondos para poder viajar a Buenos Aires, y además el Ministerio de las Mujeres me contactó y me dijo que me van a gestionar los permisos de circulación para poder llegar hasta allá", indicó Rojas.

La madre relató que la pareja de su hija presentó una denuncia por la desaparición el 3 de abril pasado y en ella dijo que vestía campera negra, unos jeans blancos y zapatillas negras.

"En base a eso la policía la buscó en el partido bonaerense de Ezeiza y en los barrios porteños de Once y Boedo pero sin suerte", completó la madre.

Romina Sánchez, asesora pedagógica del colegio Nuestra Señora de la Guardia al que la joven asistió hasta los 16 años en Río Negro, comentó que "María Esther se mudó a Buenos Aires con el papá en 2018, pero al año siguiente su papá se suicidó y ella quedó a cargo de una tía con quien nunca pudimos comunicarnos para saber cómo estaba ella".

"El jueves nos enteramos que estaba desparecida por un papá del colegio al que le llegó el flyer de la búsqueda que publicó la policía porteña; ahí nos pusimos en contacto con su mamá, que nos contó lo que había pasado", añadió.

María Esther Brianthe tiene 18 años, mide 1,60 mts de alto, es de contextura delgada, tez blanca y ojos marrones.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).