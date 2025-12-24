El brutal episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y el agresor fue detenido en el lugar de los hechos.

Todo ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central, en la intersección de las calles Circunvalación y Del Cultivo. La víctima, identificada como María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años y nacionalidad boliviana, murió en el acto. La secuencia comenzó con una fuerte discusión entre la pareja,, según detallas fuentes de la investigación.

Embed BRUTAL FEMICIDIO EN LA MATANZA



-Un hombre discutió con su pareja, la golpeó y la atropelló con un camión.

-María Luzmar Caiti Rivero murió en el acto.

-Gabriel Enrique Martínez Duchen fue detenido.#Femicidio #LaMatanza #Camión #Policiales pic.twitter.com/qmRAUJ6YlW — Matias Chierasco (@MChierasco) December 24, 2025

El hombre, identificado como Gabriel Enrique Martínez Duchen, también boliviano, la bajó del camión a la fuerza y comenzó a golpear a Rivero en la banquina.

La golpiza duró al menos tres minutos y la pateó y le tiró con objetos mientras ella intentaba defenderse.

En las imágenes se ve cómo la víctima cae varias veces al suelo y se golpea contra el asfalto. Finalmente, el sujeto subió al camión y la pasó por encima.

Luego, el conductor intentó escapar, pero fue atrapado por testigos y retenido hasta la llegada de la policía. Un testigo realizó la denuncia y relató lo sucedido a los efectivos de la Estación Departamental de Seguridad de La Matanza.

En el lugar de los hechos, la Policía encontró a la víctima tirada sobre el asfalto y al sospechoso, que tenía “un fuerte aliento etílico” y al parecer estaba alcoholizado.

El camión utilizado en el ataque, un Volvo 420 con matrícula boliviana, fue secuestrado por orden judicial.

La investigación quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios, quien dispuso la detención del acusado bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo.

La Fiscalía analiza los registros