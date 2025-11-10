Inseguridad en La Plata: motochorros persiguieron, arrastraron y golpearon a una mujer

El hecho ocurrió en la Avenida 38 entre 2 y 3, Barrio Norte, cuando la víctima gritaba desesperadamente y huía de los ladrones que la asaltaron.

IMG_0627

La mujer se tropezó y los delincuentes comenzaron a propinarle golpes en el piso con el objetivo de sustraerle sus pertenencias.

De acuerdo a las imágenes de una cámara de seguridad, al escuchar el pedido de socorro, los vecinos activaron la alarma para avisar del robo en proceso, los malhechores arrastraron a la víctima y un testigo puso en fuga a los agresores que escaparon a bordo de una moto en medio de insultos.

El testimonio de la víctima

Según relató la joven a 0221.com.ar, “aparecieron dos pibes en moto por 2. Le grité a mi novio que empecemos a correr y corrimos uno para cada lado. El de la moto lo siguió a él y el que se bajó me siguió a mí”. Este último estaba armado.

Mientras intentaba huir, la joven cayó al suelo y el agresor, empuñando el arma, la arrastró por la vereda en un intento de despojarla de su bolso. “Se me enganchó la cartera en el buzo y por eso no pudieron sacármela”, explicó la víctima al medio platense.

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes comenzaron a salir de sus casas. “Los vecinos me escucharon y los chorros se fueron porque salieron a ayudarme”, detalló.

El video, captado por la cámara de un vecino, documenta la totalidad del ataque y será una pieza clave en la investigación policial. La joven sufrió golpes durante el forcejeo, aunque no necesitó atención médica.

Hasta el momento no fueron detenidos aún cuando ya pasaron 48 horas del robo. El caso se investiga como robo y lesiones e intervienen policías de la Comisaría Segunda de La Plata.