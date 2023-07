Sucedió en la mañana de este viernes frente a la fiscalía de Resistencia, Chaco, cuando cerca de 30 personas solicitaron la liberación del dirigente social y de Fabiana González.

En el pedido de los manifestantes no se escucharon los nombres de César Sena y Marcela Acuña. Justo cuando sucedía la protesta, con banderas y carteles a favor de Emerenciano, Romero iba hasta la fiscalía junto a su abogado Juan Arregin para denunciar al dirigente por incitación a cometer delitos.

Al grito de "íLibertad, libertad!" la agrupación se concentró en la fiscalía y fue en ese momento cuando la mamá de Cecilia les respondió: "No les tengo miedo. Qué más me pueden hacer, si me mataron a mi hija".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBobmacoy%2Fstatus%2F1685023987242356737&partner=&hide_thread=false Impresionante los ovarios de Gloria Romero...el verdadero empoderamiento femenino... pic.twitter.com/XjZ9aYY1dB — Doctor House (@Bobmacoy) July 28, 2023

El tenso cruce duró al menos 15 minutos y la policía debió intervenir para que no haya disturbios. La marcha se relaciona al pedido del propio Emerenciano que instó a los militantes a que refuercen la visibilización de su inocencia a días de que se den a conocer los argumentos de oposición de las prisiones preventivas impuestas por el Equipo Fiscal.

Después de la protesta Romero confirmó que la semana que viene, ante nuevas movilizaciones a favor de Emerenciano, "estará en la calle para oponerse al reclamo".

Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido, a la casa de sus suegros, Emerenciano y Acuña, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.

Según la resolución de los fiscales, la joven fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa aparentemente por estrangulamiento, en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.

No se sabrá si los restos óseos hallados pertenecían a la joven Cecilia. No se sabrá si los restos óseos hallados pertenecían a la joven Cecilia Strzyzowski.

Su cuerpo fue luego trasladado por Gustavo Obregón y César Sena envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería, propiedad de los principales imputados, donde fue calcinada, de acuerdo a la pesquisa llevada adelante.

Finalmente, sus restos fueron esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.

Además de los tres integrantes del denominado Clan Sena, por el caso permanecen con prisión preventiva Obregón y su esposa Fabiana González (ambos asistentes de los Sena), y Gustavo Melgarejo y su mujer Griselda Reinoso (caseros de la chanchería, propiedad de los principales acusados del femicidio).

Los fiscales imputaron con prisión preventiva a la familia Sena por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas", mientras que a los restantes acusados por el "encubrimiento agravado" del hecho.

Piden que Emerenciano Sena sea imputado por intimidación pública e incitación a la violencia

Los abogados de la madre de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, pidieron que Emerenciano Sena sea imputado por intimidación pública e incitación a la violencia tras viralizarse un audio en el que les dice a los militantes de su agrupación que escriban en las paredes de sus casas "libertad a Emerenciano".

Se trata de un audio de 13 minutos en el que el acusado por el crimen de Cecilia, junto a su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, habla por celular con un grupo de personas de su espacio político.

"A la gente que no le gusta la palabra Emerenciano su auto debe quedar en la avenida San Martín porque sino esta pala va a ser para romper su vidrio", dijo el acusado en un fragmento de esa arenga.